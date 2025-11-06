王子偷吃粿粿惹火高層遭切割？ 經紀人發聲

喜鵲娛樂要求王子停工、自省。(羅永銘攝)

男星王子（邱勝翊）介入范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚姻，二度發聲明道歉，盼能分期付款賠償。5日周刊報導，王子偷情人妻粿粿，惹毛公司高層，已被放生。針對此傳言，今(6日)王子經紀人做出回應。

有傳聞指出，王子經紀公司喜鵲娛樂的高層，得知不倫風波後大為憤怒，早就不想理睬王子，全程不介入、不出面，讓他自己收拾殘局。時隔1日，王子經紀人晶晶表示：「公司沒有不回應，已正式發2則聲明。目前因為充斥假訊息，若來一個回一個，屬浪費社會資源。公司停止藝人所有工作安排，請藝人面對及反省，所有後續，交給律師團隊。」

范姜彥豐上月29日自爆遭戴綠帽，王子隨後承認與粿粿超越朋友的界線，所屬經紀公司喜鵲娛樂亦發聲明道歉。本月3日，喜鵲娛樂二度表示，王子的所有演藝事業安排全數暫停，「對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負社會的期待與信任，我們深感歉意與遺憾。公司將嚴正以對，督促藝人誠實負責，勇於承擔。」

喜鵲娛樂為了王子惹出的風波，二度發聲明致歉。(圖/FB@喜鵲娛樂)

眼見演藝事業岌岌可危，王子4日晚間二度發聲明道歉，並透露與范姜彥豐協商的過程中，有出示過去替父親清償債務的相關證明，讓范姜彥豐知道賠償金額已超出他的負荷，希望可以分期付款，無奈最終無共識。

