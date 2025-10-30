王子偷吃粿粿慘了！小粉紅也不挺 上海演唱會緊急喊卡

王子（邱勝翊）介入范姜彥豐和粿粿（江瑋琳）婚姻，如今事業重創。（圖／翻攝自粿粿IG）





男星范姜彥豐在昨（29日）指控了妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），即便當下出面認錯，但依舊形象全毀，演藝事業如今也收到影響，除了爆出一日店長活動取消，如今在上海的演唱會也告吹。

對於范姜彥豐指控介入婚姻，王子承認「超過了朋友間應有的界線」，雖然認錯但依舊遭轟，連帶工作也受到影響，本預計11月1日出席一日店長，品牌方證實取消，但說明前兩週已經因檔期就排開行程。

另外，原訂在2025年11月16日在交通銀行前遊31演藝中心裡匣子舉辦的「The Moment of ove王子邱勝翊音樂會上海站」，也確定取消演出，所有已經購買票券者，都可以通過原購票管道處理訂單。



