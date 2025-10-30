王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
娛樂中心／台北報導
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」
有網友挖出王子過去在棒棒堂節目《來吧！哪裡怕》中曾表示，「除了公開的那一個，我沒有單獨和女朋友出去過，要嘛都是一群人」。敖犬在旁邊詢問，「障眼法？你們這樣很難談到真正的戀愛吧？」王子則補充道，「我個人還是比較喜歡大家一起，比如說一起出玩就是很多朋友這樣」。但威廉進一步追問「你還是有單獨出去被拍到的時候啊？」王子才坦言，「單獨出去被拍到那個就是沒有事才可以、沒有怎麼樣可以被拍到」。
如今范姜彥豐指控王子常藉著朋友聚會和粿粿約會，王子這段節目影片被挖出後，許多網友直言：「好海王的言論喔，還要搞群體的煙霧彈」、「一切都有蛛絲馬跡 」、「說白了，他只是在製造演藝圈的人設」。
