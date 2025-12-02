王子偷吃粿粿毀事業！阿緯突曬合照 真相曝光網力挺

棒棒堂先前拿下金鐘60實境節目主持人獎。（圖／翻攝自阿緯IG）





棒棒堂先前以《來吧！哪裡怕》拿下金鐘60實境節目主持人獎，沒想到在威廉捲入閃兵後，小杰也被逮，接著王子（邱勝翊）與粿粿的不倫戀更是掀起各界熱議，重創演藝事業。對此，同團成員阿緯今（2）日突然曬出合照，小煜、威廉也留言。

阿緯在金鐘慶功宴上直言，除了威廉外其他人的兵役是沒問題的，沒想到3天後小杰就被逮，當時阿緯也道歉，「受訪時表示沒有問題，如今團員再次面臨兵役問題時，我感到非常遺憾。作為團隊的一員，我會和大家一起共同面對，在此跟社會大眾再次道歉。」

而阿緯今天在社群曬出六棒合照，「今天好像是出道19週年，生日快樂」，小煜幽默回應「你不是轉行很久了」，威廉則搞笑說「19年了...老闆我要求職」。不少粉絲則感動留言，「繼續等你們開演唱會」、「沒切割，帥！！還是等你們20週年的演唱會」。



