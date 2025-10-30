王子偷吃粿粿涉失德！11月上海開演唱會 陸網傻眼急喊：還不給退票

娛樂中心／台北報導

網友發現范姜彥豐「4大條件」都大勝王子，身高186公分學霸、台日混血及年齡較輕，質疑粿粿「是玩膩了想找別人嗎？」（合成圖／翻攝自王子、粿粿、范姜彥豐臉書）

藝人粿粿曾擔任過啦啦隊的成員，在綜藝節目《全明星運動會》中擔任紅隊的經理因而展開知名度，2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉。而網友也發現王子馬上將在中國有活動，11月16日將在上海的交通銀行前灘31演藝中心舉辦音樂會，王子更強調「不見不散」，引發大陸網友怒喊：「退票！」

王子將在上海辦音樂會。（圖／翻攝自微博）

范姜彥豐29日在社群上公開重磅爆料，痛斥妻子「粿粿」婚內與王子發展越界關係，直言兩人「道德淪喪」，更強調手中握有明確出軌證據。范姜彥豐直接標記了粿粿及王子的帳號，指控兩人偽裝成朋友的樣子，甚至連身邊還有知情人幫忙隱瞞、不知情的人被利用。范姜彥豐在影片中提到，粿粿自3、4月份和王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人到美國旅遊回來後，就變得和以往不同，不僅三天兩頭都跟同一群人出去，甚至每天早出晚歸，到後來連去向都不會報備。

如今王子預計11月16日在上海演藝中心黑匣子舉辦演唱會，票價從699人民幣（約台幣3019元）到最貴1299人民幣（約台幣5612元）。活動還有準備粉絲福利。但由於當地民眾對涉違法劣跡藝人、涉及違反道德操守的公眾人物相當反感，如今有網友發文稱「今天爆出來這個事情會不會影響下個月上海音樂會呀？大麥（售票平台）會不會主動退票啊」、「都塌房了，大麥票都不給退，好無語啊」、「我還去問了，壓根不讓我退」、「真的白瞎了我還帶我不怎麽喜歡他的朋友一起買了票，現在只想退」。

