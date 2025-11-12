王子偷吃粿粿爆她被分手！席惟倫慘成隱形受害者 經紀人回應了

王子（右）不倫粿粿之前，和席惟倫（左）傳出緋聞2年多。（翻攝席惟倫、王子IG）

范姜彥豐爆出老婆粿粿和王子（邱勝翊）不倫，徹底撕破臉，事情持續延燒至今，扯出王子情史，他在不倫粿粿前，被拍到和席惟倫約會，3月一起去日本旅行，但彼此都不認愛，4月美國行之後，粿王愈走愈近，爆出席惟倫成為隱形受害者。對此，席惟倫經紀人表示：「藝人私生活，公司不過問，工作都是照正常流程運作，謝謝關心。」

粿粿、王子不倫毀形象，王子二度聲明透露對方要求的賠償金「超過負荷」，他提出分期付款，但對方不接受，後續又傳出王子已經被經紀公司冷凍。王子在不倫粿粿之前，和席惟倫緋聞傳了2年，他在2023年被拍到與席惟倫相約打高爾夫，為了避開媒體，接送中途上演「丟包」，讓女方獨自離開，事後他幽默澄清「好心載妳說被丟包，妳倒是好好說說」，席惟倫則回應「哈哈這影片好好笑，就是順路載去捷運站啊」。

粿粿（左起）、王子都對不倫一事道歉。（翻攝王子IG）

根據《鏡週刊》報導，2月有遊客目擊王子、席惟倫，以及他的弟弟邱宇辰、另一位女性友人出遊日本，宛如Double Date行程滑雪。不過王子4月美國行後返台，出席內衣品牌活動，指定粿粿擔任主持人，席惟倫一直都是該品牌的內衣大使，當初還是她牽線介紹工作給王子，沒想到得到這樣結局，而她按讚力挺范姜彥豐爆出軌影片，也讓這個「粿王之亂」其中內幕更剪不斷、理還亂。

