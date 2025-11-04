王子偷吃粿粿遭全面停工！ 網看穿「演藝圈套路」：沒多久又出來走跳

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

藝人范姜彥豐上月29日突發在社群上指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，事後王子也承認自己與粿粿確實有超越朋友的關係，震撼整個娛樂圈。昨（3）日，王子的經紀公司「喜鵲娛樂」發布聲明，表示王子接下來將全面停工，然而有網友認為，這是台灣演藝圈的常見套路，「沒多久又出來走跳」。

有網友認為王子停工一段時間後就會復出。（圖／粿粿官方Instagram）

喜鵲娛樂昨日在聲明中指出，「即日起，喜鵲娛樂停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排」，並針對王子私領域的失當行為引發爭議且佔用社會資源向大眾道歉。

聲明一出便引發網友討論，許多人直言「跟祥祥一樣，沒多久又出來走跳了」、「阿翔模式嗎？避風頭完又出來了，台灣演藝圈的套路」、「為什麼不是退出演藝圈」、「應該永久停掉工作，別再復出」。

