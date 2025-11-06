王子偷吃粿粿風波燒不停！2年前節目言論遭翻出 自稱不會主動：現在行動力十足？

王子自認比較被動。（圖／翻攝自YT，11點熱吵店，下同）

王子（邱勝翊）被爆介入網紅粿粿的婚姻風波，震撼演藝圈。他先後兩度發聲明致歉，事情仍持續延燒。隨著事件曝光，有網友翻出他2年前上節目談感情觀的片段，話題瞬間又炸開！

王子2023年在節目上自曝年輕時搶錯情書的糗事，還說寫情書前一定要『來電』才會出手。

王子當時在《11點熱吵店》分享黑歷史，透露自己私下是「感情比較被動」的類型，曾經還鬧過認錯人、搶錯情書的超糗故事。他說，高中有次等校車時看到一名學生在看情書，誤以為是朋友，就衝過去直接把信抽來唸，唸到一半才發現「認錯人」，對方還冷眼瞪他，他才趕緊說聲抱歉落跑。

廣告 廣告

王子2023年在節目上自曝年輕時搶錯情書的糗事，還說寫情書前一定要『來電』才會出手。

主持人Melody接著問他，有沒有被女生打槍的經驗？王子則回應：「我個性比較害羞，如果沒有確認彼此有感覺，我不會輕舉妄動。」強調寫情書一定是「已經感受到對方有意思」才會行動。

結果這段看似純情的發言，隨著他這次被爆出「偷吃」粿粿，立刻被網友挖出來對照討論。有網友留言酸：「不是說要來電才會動作嗎？」「現在好像蠻積極的吼」「以前怕拒絕，現在不怕尪了？」

王子目前雖已發聲明致歉，但輿論仍未平息，連過去上節目的發言都被翻出來公審，顯見這起婚外情風波引發的關注程度不小。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女兒邀跳舞「媽媽竟讓他當爸」！43歲母竟與14歲舞伴產子 DNA揭驚人真相

又強又大的怪物！鳳凰颱風降大量致災雨襲台 專家示警：被掃到後果慘烈

太子集團「爆乳特助15萬交保」燦笑離開 網嘆：社會觀感很差