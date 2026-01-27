王子偷吃粿粿首露面！范姜彥豐怒酸「還要臉嗎」被罵翻：超不成熟

娛樂中心／綜合報導

粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。王子公開道歉並宣布全面停工後已神隱3個月，沒想到近日卻悄悄現身所屬經紀公司「喜鵲娛樂」的尾牙，讓范姜彥豐怒批：「還要臉嗎」，隨後掀起網友兩派論戰。

王子現身公司尾牙。（圖／翻攝自IG）

喜鵲娛樂日前舉辦尾牙，王子同門歌手金泰佑在社群分享尾牙熱鬧場面，除了老闆Summer（林有慧）與蕭敬騰台上互動片段，也意外捕捉到王子身穿白色帽T搭配黑色外套坐在台下的身影，雖然鏡頭一閃而過，卻迅速成為網友熱議的焦點。

范姜彥豐被網友罵不成熟。（圖／翻攝自IG）

范姜彥豐今早以一句「？還要臉嗎」火大開嗆，表達心中怒火，留言上線短短3小時吸引近4萬名網友按讚，不過也有網友持反派意見，認為王子偷吃粿粿與參加公司尾牙是兩碼子事，喊話范姜彥豐不要再攻擊當事人，「這樣反而顯得你過頭了」、「無限上綱超不成熟」、「要全世界每天都同情你嗎？」、「放下了吧」；不過也有人傻眼替范姜彥豐反擊：「改天你被綠了我肯定來勸你放下」。

