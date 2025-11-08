王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐

記者趙浩雲／台北報導

王子近日遭爆介入粿粿（左）與范姜彥豐（右）的婚姻。（圖／翻攝自范姜IG）

范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。

周曉涵回憶這段往事，高中時期曾與一位女閨蜜感情要好，對方主動說要介紹男友的朋友給她認識，還開心規劃未來可以Double date。兩人因此開始約會，幾乎就要正式交往，怎料對方某天突然人間蒸發，她陷入失落、痛哭，閨蜜則在旁陪伴安慰，還說：「對不起，介紹了一個渣男給妳。」

周曉涵對事件有感而發。（圖／記者鄭孟晃攝影）

大概過了5年後，這個男的透過MSN聯絡上她，才揭開真相：「其實我和她那時就在一起。」對方坦承兩人當時是情侶，為了能名正言順見面，閨蜜才故意介紹給她，形同利用她當掩護。這段過往讓她一度崩潰，也讓她深刻體會到「朋友之間的背叛有多可怕」，因此看到演藝圈相關新聞後特別有感。

至於外界關注她與王子的交情，周曉涵也澄清，兩人曾在《黑糖群俠傳》有過短暫合作，但她只是客串角色，「那時大家只拍一週，後來就沒有接觸了」，彼此並不熟識，對於王子當小王一事不願多談。

