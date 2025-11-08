王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
記者趙浩雲／台北報導
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。
周曉涵回憶這段往事，高中時期曾與一位女閨蜜感情要好，對方主動說要介紹男友的朋友給她認識，還開心規劃未來可以Double date。兩人因此開始約會，幾乎就要正式交往，怎料對方某天突然人間蒸發，她陷入失落、痛哭，閨蜜則在旁陪伴安慰，還說：「對不起，介紹了一個渣男給妳。」
大概過了5年後，這個男的透過MSN聯絡上她，才揭開真相：「其實我和她那時就在一起。」對方坦承兩人當時是情侶，為了能名正言順見面，閨蜜才故意介紹給她，形同利用她當掩護。這段過往讓她一度崩潰，也讓她深刻體會到「朋友之間的背叛有多可怕」，因此看到演藝圈相關新聞後特別有感。
至於外界關注她與王子的交情，周曉涵也澄清，兩人曾在《黑糖群俠傳》有過短暫合作，但她只是客串角色，「那時大家只拍一週，後來就沒有接觸了」，彼此並不熟識，對於王子當小王一事不願多談。
更多三立新聞網報導
台八男星談粿粿偷吃王子！曝婚姻禁忌底線 赴中遇「裝醉女星」敲房門
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
范世錡爆虐殺于朦朧！「姊姊」露面他私下真面目 讚趙露思超敬業
孫淑媚回春撞臉韓星！激瘦秀S曲線炸性感腹肌 再曬自拍曝光驚人膚況
其他人也在看
楊謹華見朋友「多年被先生暴力對待」 氣到哭出來⋯心疼卻只能做1件事
楊謹華以《影后》拿下金鐘獎最佳女主角獎後，他在新劇《看看你有多愛我》中角色有著極大反差，他在劇中飾演單親媽媽，一人帶大兩個女兒，成為一名網紅媽媽，靠著女兒一起賺業配。劇中她家教嚴謹，就讀高中的女兒相當不諒解，聊到戲外的真實人生，她透露以前也不能理解爸爸為什麼對門禁管這麼緊，直到自己有了姪女，她才懂大人的心情。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
粿王事件有感！周曉涵淪「工具人」 遭閨密玩弄...揭恐怖真相
周曉涵今（7日）出席萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀」第七屆公益畫展。近期爆發「粿王」事件，她在社群寫下「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐，隱藏在朋友群裡面，最後被背叛的心情」，被問發文原因，她笑說這其實是自己的親身經歷。周曉涵分享，以前高中有過「粿王」事件類似經驗，「曾經有一個非常好的閨密說要介紹一自由時報 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 22 小時前
王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！ 名嘴比對女方IG照：家中衛浴設備相同
藝人粿粿與范姜彥豐2022年結婚，然而范姜彥豐近期痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子（邱勝翊）與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。資深媒體人巫嘉芬近日上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的照片，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆不倫停工！毛弟突宣布「大陸演唱會延期」 公開發聲道歉了
范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。如今王子親弟「毛弟」邱宇辰在大陸演唱會也突然宣布延期，時機點引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子二次道歉「跟粿粿一起面對」！心理師揭他真實心聲：用意很明顯
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒，也說：「會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決」。諮商心理師「海苔熊」表示，王子的用意很明顯，「並不是為了讓你的換帖兄弟原諒你」，又「或者是你（王子）從一開始就沒有把他（范姜彥豐）當兄弟？」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
傑西艾森伯格迷上「捐血」！加碼自爆：六週後要捐腎！
在《出神入化》（Now You See Me）系列中以「全能幻術師」形象深入人心的傑西艾森伯格（Jesse Eisenberg），大銀幕上率領魔術師團隊劫富濟貧、伸張正義，沒想到現實生活中的他同樣熱衷助人，甚至比電影角色更無私！他近期在節目上透露，不只長期熱衷捐血，更即將捐出腎臟給陌生人！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 15 小時前
曾沛慈戴450萬珠寶開唱 自爆「手在抖」老公盯場
曾沛慈出道18年，昨（11╱8）首攻北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，她穿白色禮服坐在花朵鞦韆上以〈搶先看〉華麗登場，吸引逾4000名歌迷朝聖，音樂人老公Peter也坐在台下應援，唱完〈關於愛這件事〉後她與觀眾打招呼，還說：「讓我冷靜一下，我手在抖。」太報 ・ 9 小時前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
台8女星太操勞出事了！疼痛難耐緊急就醫 謝尪暖心奔走當「鋼鐵後盾」
45歲台8女星文汶自創保養品牌成為CEO，但因為長期日夜操勞，積勞成疾，日前緊急入院進行微創手術，她的「英雄傷痕」與老公吳皓昇背後的暖心奔走，意外成為最催淚焦點。鏡報 ・ 3 小時前
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
娛樂中心／楊佩怡報導女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。民視 ・ 1 小時前
王子偷情粿粿二次發聲「我不會逃避」 廣告小妹直言：可能證據很恐怖、不可曝光
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變事件持續延燒，除了兩人一來一往相互指控外，「王子」邱勝翊日前也二度發布聲明道歉。對此，網...FTNN新聞網 ・ 1 天前
被家寧媽告獲不起訴！Andy老師首發聲：正義會遲但絕不缺席
YouTuber Andy老師（王崇睿）為了頻道「眾量級」的權益，持續和前女友家寧一家四口隔空交火，官司仍在持續進行中。不過，家寧的媽媽曾淑惠反告Andy誹謗、違反個資法的部分，今（7日）獲不起訴處分，對此，Andy老師也發聲了。中時新聞網 ・ 1 天前
離譜！寶寶欲接種流感竟打A肝疫苗 金門醫院：徹底檢討
金門1對夫妻在昨（7）日帶著1歲1個月大的小寶寶，前往衛生福利部金門醫院接種流感疫苗及水痘疫苗，返家卻接到院方來電，醫護人員將流感疫苗誤打成A型肝炎疫苗，家屬直批離譜；所幸經過一夜觀察，寶寶沒有出現不良反應。金門醫院坦言過程待檢討，下午會登門向家屬致歉、慰問。自由時報 ・ 18 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
弄傷蔣中正肛門慘被關4年！錢如標血淚瘋傳
[NOWnews今日新聞]一段關於前總統蔣中正的歷史近期在社群媒體上受到關注，內容講述蔣中正晚年因便祕而如廁不順，需要通腸，當時的副官錢如標卻不慎將他弄傷，導致蔣中正高燒不斷，怒將錢如標軟禁多年，直至...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃明志恐被鞭9下！媒體人曾「看過鞭刑過程」直呼可怕：台灣根本不敢推
護理女神謝侑芯命案，大馬歌手黃明志被爆出在案發現場，且疑似持有毒品，曾一度交保；失聯一段時間，6日再度現身投案。根據當地法規，若罪名確立，光是持有、使用毒品，黃明志恐被判處「最多9下鞭刑」，若情節嚴重會鞭更多下。資深媒體人林裕豐提到，之前受邀看過鞭刑影片，光是打一下就讓人心揪一下，更強調「看完所有人都安靜」！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
粿粿曾抱怨「范姜彥豐脾氣硬」！沒錯絕不道歉 控訴片段被挖出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導男星范姜彥豐近日爆料太太粿粿出軌王子（邱勝翊），粿粿之後也拍攝影片反擊，王子則是日前二度發聲明向范姜彥豐道歉，事件...FTNN新聞網 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 22 小時前