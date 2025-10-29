王子偷吃粿粿！品牌方再揭黑歷史「沒職業道德」：感情世界跟工作態度一樣
藝人「王子」邱勝翊近日捲入與前啦啦隊成員粿粿的緋聞風波，不僅遭粿粿丈夫范姜彥豐指控介入婚姻，如今更有廠商跳出來爆料，質疑王子在職業操守上也出現問題，引發社會關注。
萬然生技創辦人吳紹瑜29日在社群平台發文表示，早在7年前她曾邀請王子擔任自家品牌代言人，沒想到在合約期間內，王子竟私下接下與原代言產品屬性相近的保健食品業配，涉嫌違反代言合約條款。她痛批：「王子的感情世界，就跟他在工作上的態度一樣，沒有職業道德！」
吳紹瑜透露，當年她與王子簽訂代言合約後，對方卻在短短三個月內違規接洽其他類似性質的商品宣傳。當她看見相關業配影片時，氣憤不已，並表示自己至今仍保留相關證據，原可依法提告，但考量王子當時正處於事業發展期，加上其身負家庭債務責任，因此選擇不對外曝光此事。
吳紹瑜透露當時合約代言費將近500萬元，加上原本安排好的行銷排程通通都要撤回，導致公司不僅金錢損失，還有一大筆資金卡住，一度陷入危機，「那時我不但沒有求償違約金，還依照比例支付了代言費，包含協商的那個月，最後才完成解約。」
她指出，當時的決定是為了避免影響王子的形象與後續代言機會，「不想擋人財路」，但此次事件爆發後，讓她感嘆「他已經把自己毀掉了」，因此決定公開真相。她也透露，當時雙方雖未對簿公堂，但最終仍進行了解約程序，且依照比例支付了代言費用，連協商期間也一併給付。
除了合約問題，吳紹瑜更表達對於王子在感情處理上的不滿，她直言：「我對於出軌、當人婚姻的第三者，還有沒有邊界感的人非常厭惡，必須讓大家知道。」
