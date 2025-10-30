王子偷吃粿粿！品牌方再揭「沒職業道德」黑歷史

「王子」邱勝翊（右）被爆捲入粿粿婚姻。（圖／翻攝臉書／粿粿）





藝人「王子」邱勝翊近日陷入與前啦啦隊成員粿粿的緋聞風波，被粿粿的丈夫范姜彥豐社群平台點名指控介入婚姻外，現在又遭廠商出面爆料，質疑他在職業操守上同樣有問題，引起外界熱議。

萬然生技創辦人吳紹瑜29日於臉書發文指出，早在七年前，她曾邀請王子擔任品牌代言人，未料合約期間內，王子卻私下接下與原代言產品屬性相近的保健食品業配，涉嫌違反合約條款。

吳紹瑜痛批：「王子的感情世界，就像他對工作的態度一樣，沒有職業道德！」並透露，與王子簽約後僅三個月，便發現他違規接洽其他相似商品的宣傳活動。當她看見相關業配影片時，感到極度氣憤，並強調自己至今仍保留所有證據。

吳紹瑜表示，雖然當時可依法提告，但考量王子正處事業上升期，又背負家庭債務，最終選擇不曝光此事。

由於王子當時代言費高達近500萬元，公司為此投入龐大行銷預算，卻因合約問題被迫全面撤案，不僅金錢損失，更讓資金週轉陷入困境。對此，吳紹瑜指出，她不但沒有要求違約金，還依比例支付了代言費，甚至連協商那個月也給足，她之所以願意低調處理，是為了不影響王子的形象與後續發展，「不想擋人財路」。

然而，隨著王子再度因感情爭議登上新聞版面，她感嘆：「他已經親手毀掉自己了。」，因此決定公開當年的真相。

除了合約爭議外，吳紹瑜也對王子的私生活表達強烈不滿，直言：「我最厭惡出軌、介入他人婚姻、沒有邊界感的人，這些事情，大家應該知道真相。」



