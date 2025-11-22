王子偷吃粿粿！威廉吐真實心聲：沒有誰是真正的贏家

威廉今（22）日出席明星匹克球公益賽。（圖／讀者提供）





藝人威廉日前捲入逃兵風波，演藝工作全面停工，今（22）日他與老婆卓君澤、曾國城、陳美鳳、利菁、賈永婕等藝人出席第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽，談及棒棒堂成員近期的風波，他也親自回應了。

棒棒堂成員小杰近日也被爆出閃兵，威廉表示：「當然發生這樣的狀況不太好，我相信我們大家都一直想要為年輕所犯的錯誤彌補與改進，希望大家一起繼續加油。」被問及是否有關心小杰，他也坦言因為遇到的狀況大概類似，「有請他準備好心情，後面還要面臨到一些司法，需要一些心靈調適」。

至於另一名成員王子近日與粿粿爆出婚外情，重創演藝形象全面停工，威廉則說，一直都將王子當成自己弟弟般看待，「事情的開始完全不知情，既然已經發生了，其實對三方或是全部的家人，沒有誰是真正的贏家，我相信他受到這次教訓後，也能夠一樣成為相對更好的人。」但對王子幫家裡還債一事並不清楚。

威廉透露，棒棒堂的團員們不僅是工作夥伴，彼此也是很好的朋友，發生種種事情後大家都有互相關心，「在大家低潮的時刻，互相拉一把，雖然我自己狀況也沒有到順遂，但我覺得就是人生一個坎，彼此都要花力氣、智慧去克服」，接著更苦笑脫口表示：「不好意思，棒棒堂最近事情比較多」。

