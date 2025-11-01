王子偷吃粿粿 ！「詹惟中18年前就算出」 直指：花心、瞬劈腿

男星王子（邱勝翊）過去在節目被路人評價為最專情的男孩。（圖／翻攝自YouTube）

男星王子（邱勝翊）近日被爆出和粿粿（江瑋琳）不倫，范姜彥豐昨（10/31）再度發生，指控王子並非自己所言沒有破壞家庭但超過朋友應有的界線，而過去在《模范棒棒堂》節目，命理師詹惟中曾分析王子手相，指出其在愛情中「嚴以律人、寬以待己」，另一半需要對他始終如一。

詹惟中曾分析王子（邱勝翊）的手相，指出其感情線長、有些花心。（圖／翻攝自YouTube）

詹惟中曾分析王子（邱勝翊）的手相，指出其感情線長、有些花心。（圖／翻攝自YouTube）

詹惟中曾分析王子（邱勝翊）的手相，指出其感情線長、有些花心。（圖／翻攝自YouTube）

2007年《模范棒棒堂》有一集邀請詹惟中來看人氣、愛情相關，當時詹惟中以王子的手相來看，就指出其感情線長、有些花心，並且是嚴以律人、寬以待己的類型。

廣告 廣告

並表示在王子的愛情觀中，希望另一半比較純情，而他本身人氣旺，對於外來的誘惑是礙於被動，不過作為他的另一半一定要始終如一，而王子則承認自己對女生的要求較高。

另外，王子的感情線分岔很多，詹惟中說道這代表他在愛情中有「瞬間劈腿」和「見異思遷」的狀況，以船員舉例，就是到每一個港口都會下去看看，但遇到挫折就會回頭繼續遠行，感情線分岔往上，就是向上提升，向下就代是向下沉淪。

【更多東森娛樂報導】

王子發文：越線是因為心疼 名律師看完點「1句話」有矛盾

范姜彥豐毀滅式爆料後二度發聲！再吐真實心境

王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日

更多熱門影音：

王子當小王翻車又爆黑歷史！ 被廠商指控做出沒道德行為

范姜彥豐痛訴「粿粿出軌王子」！ 10分鐘影片開戰 tag本人狂嗆：還上台領獎

Lulu突爆「我懷孕了」陳漢典驚喜反應曝光 甜蜜新婚10天！王月脫口：不讓參加《全明星》