王子偷吃粿粿 ！「詹惟中18年前就算出」 直指：花心、瞬劈腿
男星王子（邱勝翊）近日被爆出和粿粿（江瑋琳）不倫，范姜彥豐昨（10/31）再度發生，指控王子並非自己所言沒有破壞家庭但超過朋友應有的界線，而過去在《模范棒棒堂》節目，命理師詹惟中曾分析王子手相，指出其在愛情中「嚴以律人、寬以待己」，另一半需要對他始終如一。
詹惟中曾分析王子（邱勝翊）的手相，指出其感情線長、有些花心。（圖／翻攝自YouTube）
2007年《模范棒棒堂》有一集邀請詹惟中來看人氣、愛情相關，當時詹惟中以王子的手相來看，就指出其感情線長、有些花心，並且是嚴以律人、寬以待己的類型。
並表示在王子的愛情觀中，希望另一半比較純情，而他本身人氣旺，對於外來的誘惑是礙於被動，不過作為他的另一半一定要始終如一，而王子則承認自己對女生的要求較高。
另外，王子的感情線分岔很多，詹惟中說道這代表他在愛情中有「瞬間劈腿」和「見異思遷」的狀況，以船員舉例，就是到每一個港口都會下去看看，但遇到挫折就會回頭繼續遠行，感情線分岔往上，就是向上提升，向下就代是向下沉淪。
【更多東森娛樂報導】
王子發文：越線是因為心疼 名律師看完點「1句話」有矛盾
范姜彥豐毀滅式爆料後二度發聲！再吐真實心境
王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日
更多熱門影音：
王子當小王翻車又爆黑歷史！ 被廠商指控做出沒道德行為
范姜彥豐痛訴「粿粿出軌王子」！ 10分鐘影片開戰 tag本人狂嗆：還上台領獎
Lulu突爆「我懷孕了」陳漢典驚喜反應曝光 甜蜜新婚10天！王月脫口：不讓參加《全明星》
其他人也在看
粿粿遭爆未離婚就住王子家？范姜彥豐無力挽回心痛放手
男星范姜彥豐29日指控妻子粿粿婚內出軌，對象是剛拿下金鐘獎的藝人王子（邱勝翊），震撼外界。據週刊報導，粿粿疑似在還沒離婚的前提下，就住進王子的家，范姜彥豐痛心之餘，只能協議離婚。中時新聞網 ・ 1 天前
王子道歉聲明不簡單！律師一看戳破「最大關鍵」：他沒打算跟粿粿結婚
男星王子（邱勝翊）被爆介入粿粿和范姜彥豐婚姻，形象受到重挫，他事後發聲道歉，認了「超過朋友間界線」，但強調自己不是破壞家庭關係的人，對此，律師王至德分析整起事件後直言，「王子應該是也沒打算跟粿粿結婚」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
菩薩庇佑！3生肖天賜好命 福氣滿滿災難少
菩薩庇佑！3生肖天賜好命 福氣滿滿災難少EBC東森新聞 ・ 1 天前
立冬將至！命理師揭6大禁忌 1生肖走大運
立冬將至！命理師揭6大禁忌 1生肖走大運EBC東森新聞 ・ 1 天前
「誰不想當王子的老婆？」HOOK過往1片段被挖 全場驚：大預言家
近來藝人王子（邱勝翊）被爆出介入粿粿和范姜彥豐的婚姻，掀起眾多討論，不少人開始挖出過往片段，發現粿粿疑似早就在和王子調情，還有多個「預言片段」曝光。現在就有網友截出百萬YouTuber HOOK的過往發言，「誰不想當王子的老婆」，精準預言現在的網路討論，眾人說「根本預言家！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
立冬財神到！3生肖財運大開 職場小人全退散
立冬財神到！3生肖財運大開 職場小人全退散EBC東森新聞 ・ 8 小時前
王子生日文"早埋伏筆"? 狗仔葛斯齊再爆出軌不只一對
生活中心／綜合報導藝人粿粿爆出婚內出軌男星王子，震撼演藝圈，網友更發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」，資深狗仔葛斯齊再爆料，"西洋出軌團"重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！立刻引爆討論！民視 ・ 1 天前
范姜彥豐發聲反擊粿粿17分鐘長片 怒還原妻出軌王子時間線
在粿粿發布影片稱范姜彥豐棄小孩不顧，以及談離婚都圍繞著錢、要求1600萬，雙方各執一詞，再度掀起各界討論。對此，范姜彥豐稍早做出回應，開頭批粿粿的影片，「鋪天蓋地的謊言和誇飾以及惡意醜化，對於慣性說謊而言，這樣的說詞，似乎也不太令人意外」。范姜彥豐在聲明中指...CTWANT ・ 5 小時前
《樂團祭》HowHow被封「業配之王」 曝想與老婆鄧福如有「新計劃」
身為七月半樂團貝斯手兼團長的HowHow，近年在 YouTube、喜劇與音樂領域多方發展，被封為「業配之王」。他以過來人身份分享創作心法：「有點庸俗沒關係，要讓年輕人知道，出社會膝蓋就是要軟。」被問到台視新聞網 ・ 7 小時前
丁寧婚後和老公吵架七年轉念 不再追求當個「完美媽媽」
丁寧1日下午在金石堂汀洲店舉辦新書《丁寧的轉念學》發表暨簽書會，現場座無虛席。這是她的第三本著作，繼《我不要完美，只要完整—成為自己的七堂課》後，再次聚焦於身心靈成長。多年來，丁寧以演員、作家與瑜伽老師等多重身分活躍於不同領域，這次，她以誠懇又幽默的語氣，與讀者分享「如何讓自己從卡住到自由」。Yahoo娛樂訊息 ・ 7 小時前
Lisa神還原《愛x死x機器人》吉巴羅！ 蔡依林曝萬聖節變裝主題網讚：第一名
昨天（10/31）是萬聖節，世界級女子夯團BLACKPINK成員Lisa興奮曬出萬聖節變裝造型，神還原Netflix影集《愛x死x機器人》水中女妖「吉巴羅」（Jibaro），唯妙唯肖的扮相獲粉絲大讚；蔡依林（Jolin）也應景po出萬聖節美照，只是她的變裝主題當場笑翻網友！鏡報 ・ 7 小時前
蔡思韵婚後首現身羞曝劉俊謙「私密疊字稱呼」 秀婚戒曝輕井澤完婚「隔天就分飛」
《泥娃娃》上映至今全台票房已突破8200萬，男、女主角楊祐寧、蔡思韵今（1日）舉辦造勢活動，這也是蔡思韵與劉俊謙婚後第一次公開亮相，她戴著婚戒現身，羞曝婚後還不適應改變稱謂叫劉俊謙「老公」，也承認私下會用疊字稱呼劉俊謙，「就是很私密的稱呼。」鏡報 ・ 7 小時前
「護理女神」謝侑芯猝逝！正妹DJ九月同遊峇厘島 她曝內幕：真的很難過
「護理系女神」謝侑芯在上個月 30 日驚傳離世，享年 31 歲。與她有私交的 DJ 藍星蕾（Amber Na），在9月時才剛和謝侑芯及一群友人一同前往峇厘島遊玩，還拍攝了不少美照、影片，沒想到壞消息來的太突然。今（1）日在《Ultra Taiwan 》音樂節受訪時藍星蕾被問到此事，她語氣中滿是錯愕與不捨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
簡廷芮切割粿王 「久未聯繫」 網傻眼：6月才蹭懷中
簡廷芮切割粿王 「久未聯繫」 網傻眼：6月才蹭懷中EBC東森娛樂 ・ 1 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 12 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 天前