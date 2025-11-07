王子偷吃粿！弟弟毛弟現身高雄 現場狀況曝光

毛弟（邱宇辰）今（1日）出席一日店長活動。（圖／東森新聞）

男星王子（邱勝翊）爆出插足粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐婚姻，導致形象重挫，如今品牌方切割、演唱會被取消。弟弟毛弟（邱宇辰）今（1日）出席一日店長活動，現場依舊擠滿粉絲，不過僅按照活動流程拒絕受訪。

王子（邱勝翊）捲插足婚姻，毛弟（邱宇辰）出席一日店長活動人氣依舊。（圖／東森新聞）

王子（邱勝翊）捲插足婚姻，毛弟（邱宇辰）出席一日店長活動人氣依舊。（圖／東森新聞）

毛弟現身高雄漢神巨蛋出席一日店長活動，慶祝自己和品牌聯名商品的開賣，現場他依舊熱情和台下粉絲互動，也和主持人一一介紹著此次的聯名商品和核心意義。

廣告 廣告

不過面對近日哥哥王子爆出插足婚姻，毛弟出席活動但並不接受訪問，有意在此事保持沈默。

【更多東森娛樂報導】

王子發文：越線是因為心疼 名律師看完點「1句話」有矛盾

范姜彥豐毀滅式爆料後二度發聲！再吐真實心境

王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日

更多熱門影音：

Lulu下廚大出包ㄎㄧㄤ到爆全被公開 陳漢典甜喊完美老婆 被噓慘XD

宋芸樺是惠利小粉絲！狂練韓文還夢到她 詹子萱「同台女神」害羞到不敢聊天

王子不倫戀風波燒到弟弟邱宇辰？ 廈門演唱會喊卡退票...本人難過發文：對不起