王子偷情粿粿二次發聲「我不會逃避」 廣告小妹直言：可能證據很恐怖、不可曝光
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變事件持續延燒，除了兩人一來一往相互指控外，「王子」邱勝翊日前也二度發布聲明道歉。對此，網紅「廣告小妹」表示，她對於王子的道歉聲明感到挺意外的，因為內容沒有推託和藉口，「現在都爆成這樣了還願意繼續談和解金，要嘛對方手上證據很恐怖不可曝光，要嘛王子受高人指點打感人牌」。
范姜彥豐上月29日在社群拍片指控，妻子粿粿出軌「王子」邱勝翊。對此，王子第一時間便火速發布聲明致歉，粿粿後續也拍了一部長達17分鐘的長片回應，值得注意的是，王子4日晚間又再次發聲，強調知道犯錯就要付出代價，「這是我應得的，所有的責難我不會逃避，也會與粿粿共同誠實面對並積極解決」，讓外界解讀可能是為了和解。
針對此事，網紅「廣告小妹」也在臉書發表看法，她坦言對於王子的道歉聲明很意外，因為內容沒有推託跟藉口，「通常小三小王被捏得死死、誠意滿滿，都是未爆以前怕事情敗露。現在都爆成這樣了還願意繼續談和解金，要嘛對方手上證據很恐怖不可曝光，要嘛王子受高人指點打感人牌」。
廣告小妹分析，「王子的演藝事業能否繼續我不知道，但是粿粿應該已經走到了盡頭」，同時她也祝福當事人能盡快解決問題，「我真心祝願他們能盡快達成和解，然後move on。別再折騰孩子了」。
