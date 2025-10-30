王子僅認與粿粿「超過朋友界線」李怡貞：聊騷叫沒破壞家庭

王子坦承與粿粿「超越朋友應有的界線」。(圖／陳俊吉攝)

前啦啦隊女神粿粿爆出婚變，遭老公范姜彥豐指控與王子婚內出軌，更聲稱握有明確證據，自嘲：「最終成了戴著綠帽的小丑」。王子事後發文道歉，強調僅是「超越朋友應有界線」，此番發言讓律師李怡貞直接怒嗆：「跟有家庭的人聊騷，叫做沒有破壞人家家庭關係喔」。

李怡貞指出事件的3名當事者，自己並不太熟悉，不過得知范姜彥豐明明是受害者，卻公開承認自己「被戴綠帽」，讓她強調事情並非想像中簡單，不僅會被檢討是「能力不足、精神狀態有問題」，還可能被拿出來跟老婆的外遇對象做比較。對此，李怡貞強調被最信任的人背叛沒關係，倘若一昧的善良、忍讓，卻得不到應該有的尊重，唯一能做的就是「背叛回去」。

李怡貞推估范姜彥豐若沒有實質證據，應該不可能直球對決粿粿及王子，目前最讓外界好奇的是證據究竟到哪裡? 算不算法律上的出軌證據?接著強調：「性別平權的時代，不管是男是女，被外遇不可恥，因為可恥的永遠是不要臉絕不承認的那兩位」。

王子被爆偷吃粿粿後，第一時間就坦承錯誤，但強調並沒有要破壞對方家庭，僅是不小心超過朋友界線。對於此則道歉聲明，李怡貞表示內容無疑就是承認聊騷，接著開轟：「跟有家庭的人聊騷叫做沒有想要破壞人家家庭關係喔」，最後在留言區揶揄一番：「小王承認，外遇婦不認」。

