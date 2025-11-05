王子全面停工！弟弟突宣布「大陸演唱會延期」網瘋猜原因

王子（右）全面停工，邱宇辰宣布大陸演唱會延期。（圖／郭吉銓攝）

男星「王子」（邱勝翊）近日捲入范姜彥豐與粿粿的婚變風波，正面形象重創，宣布全面停工，4日他再度發表道歉聲明，「真心感謝各界的關心與指正，讓大家失望了，對不起」。沒想到同日弟弟邱宇辰也震撼發布公告，表示15日的大陸演唱會將延期，背後原因掀起熱烈討論。

邱宇辰原定15日在廈門集美嘉庚體育館舉行「星空下的約定」演唱會，10月23日本來還在社群宣傳門票開賣資訊，「我的體育館演唱會真的來了！第一站，廈門！就！是！衝！這輩子第一次的體育館巡演！一定要嗨翻！」令許多粉絲相當期待。

然而，距離演唱會只剩10天，主辦單位卻在4日晚間公開延期訊息，「非常抱歉地通知大家，因不可抗力因素，演出將延期舉辦」，同時全面進行退票作業，坦言「由衷感謝各位歌迷朋友對演唱會的支持，對於本次演出延期給大家帶來的不便，我們再次致以最誠摯的歉意」。

面對演唱會延期的突發消息，邱宇辰也在個人社群曬出黑白照片，畫面中他站在舞台上鞠躬，背後有一對巨大翅膀支撐，失落配文寫下：「對不起…很難過」，引來許多粉絲給予鼓勵。不過，由於時機敏感，不少網友紛紛猜測背後原因，「是哥哥連累到弟弟嗎」、「該不會被王子影響吧」，但也有人認為，「純屬是票沒賣完」、「6000（人）的場還是太大了」，真實原因本人則未透露。

