王子再爆「外套傳情」粿粿 簡廷芮竟摸上他腿

粿粿與王子的「外套疑雲」成為網友們討論焦點，左圖的簡廷芮也被抓包與王子親暱動作。（翻攝網路）

粿粿被老公范姜彥豐指控婚內出軌王子，她反擊稱對方說法與事實不符，但王子隨後道歉，坦承在她協議離婚期間「超過朋友界線」，兩人說法明顯對不上。更離奇的是，網友翻出她美國行影片，質疑粿粿竟穿著王子的外套，簡廷芮更被抓包把手放在王子腿上。

有網友指出，王子在美國旅程中曾穿著一件異材質拼接的黑色外套，袖口以下是亮面皮革；而粿粿之後出現的畫面中，披著的外套與其極為相似。

不僅如此，粿粿搭摩天輪時也被抓包穿同件外套，簡廷芮更把手放王子腿上；網友對此留言「棒球外套被風吹到粿粿身上好大的風」「摩天輪也太好玩了吧？」。此外，一行人前往迪士尼時，粿粿與王子還不約而同穿上印有「MICKEY」字樣的衣服，引發「情侶裝」疑雲。

兩人曖昧行為曝光後，不僅台灣網友熱議，連中國大陸網友也瘋傳他們的訪談影片，粿粿被問到還想生第二胎？她指著旁邊的王子說，「那我們現在就是有一個還可以常常出去玩一下這樣！」互動親密到不知情的人還以為他們是夫妻。

