王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因

藝人邱勝翊（王子）捲入與好友范姜彥豐妻子粿粿的不倫風波後，風波延燒多日仍未平息。王子於4日晚間再度透過社群平台發布聲明，坦承「錯就是錯，沒有任何藉口」，並向大眾及范姜彥豐再次致歉。然而，聲明中也提及與對方協商賠償金過程中曾提出分期付款建議，但遭拒絕。對此，律師王至德認為王子的行為就是在賣慘，並解釋為何分期會被拒絕的原因。

針對王子二度發聲，律師王至德在社群發表看法。他指出，雖然王子的聲明中展現道歉誠意，但從Threads與Facebook的網路輿論來看，民眾反應不一，整體風向對王子仍不利。他也就聲明內容提出三項觀察。

首先，王子提到自己曾向范姜提供其協助家人還債的資料。王至德認為，這種「賣慘」方式在和解過程中並不罕見，目的是希望藉由展現經濟困境，降低對方要求的和解金額，且在當事人確實處於困境時，往往具一定效果。

其次，關於王子希望以分期付款方式償還賠償金卻遭拒絕一事，王至德指出，律師普遍不建議以分期方式和解。他解釋，實務上分期付款常見僅支付前幾期後即停付的情況，甚至有人一期都未繳就失聯，導致受害方無法真正獲得賠償。他並舉出曾有工地小工的被告，雖月收入不高，仍執意提出每月3萬元的分期條件，最後只履行一期即中斷。因此，有經驗的律師通常會約定「付清後才撤告」，或在分期合約中明訂「一期未付即全額到期」的條款，以防止類似狀況。

最後，王至德提到，道歉在和解中常見，其作用不僅在於修補關係，也可能促成對方放棄高額求償。他舉例，一名原本提告並準備花費10萬元訴訟費的當事人，在對方誠懇道歉並提出3萬元賠償方案後，選擇接受調解，並坦言其實就是不滿對方最初態度太差，3萬10萬對他來說沒什麼區別。王至德表示，即便最終未促成和解，道歉本身並無實質損失，仍具一定意義，「其實就算道歉後對方還是不和解，那也沒差，反正道歉沒什麼損失，所以不管三七二十一，先道歉就對了」。

