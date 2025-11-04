王子再發聲！律師聲明：將蒐證提告不實言論「絕不姑息」 已涉誹謗罪

娛樂中心／施郁韻報導

王子4日晚間發文並貼出律師聲明文， 坦承期間不斷與范姜彥豐道歉。（圖／翻攝自臉書）

范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，王子4日再度發出律師聲明函，指出網路上留言有諸多不實言論、圖片、照片或傳言，以及不實報導等皆涉及誹謗罪，律師團隊已持續蒐證，喊話「絕不姑息」。

王子4日晚間發文並貼出律師聲明文， 坦承期間不斷與范姜彥豐道歉，並無神隱、拒不認錯或拒絕協商和解，雙方一直在協商賠償金額，「和解方案一度趨近而有成立和解之望，可惜因些微金額差距及給付方式而未能達成共識，我方深感遺憾。」

廣告 廣告

王子提到，絕不逃避與粿粿之間的行為，不過網上陸續流傳不實言論，使得其形象及權益受到損害，「本事件涉及藝人私德而與公共利益無關，望社會大眾及媒體切勿再蓄意傳述不實之言論或有不理性之謾罵，當事人委託之律師團隊也將持續蒐證，捍衛法律規定及社會風氣，請勿以身試法」。

王子律師團隊持續蒐證，捍衛法律規定及社會風氣。（圖／翻攝自王子IG）

律師聲明全文：

一、謹代當事人邱勝翊先生聲明如附件。

二、本律師全程協助邱先生與范姜先生及其前後委任之兩組不同律師聯繫溝通，期間邱先生對范姜先生指責其行為不當乙節誠心向范姜先先生道歉，並無神隱、拒不認錯或拒絕協商和解之情事。此外，邱先生也依照范姜先生的要求提供了自己過去為家人清償債務之私人財務資料等相關證明，以利雙方評估和解方案：和解方案一度趨近而有成立和解之望，可惜因些微金額差距及給付方式而未能達成共識，我方深感遺憾。

三、本事件發生後，網路上陸續流傳諸多不實言論、圖片、照片或傳言，周刊亦多有不實報導，已涉有誹謗罪並有愈演愈烈之勢，此部分對於各方當事人及其家人造成之二度傷害不亞於事件之本質。當事人邱先生對於不當行為應擔負何種責任交由法院認定、絕不逃避，公眾人物亦非不得評論，然針對上開顯然觸犯法律之不實言論亦不能姑息：本事件涉及藝人私德而與公共利益無關，望社會大眾及媒體切勿再蓄意傳述不實之言論或有不理性之謾罵，當事人委託之律師團隊也將持續蒐證，捍衛法律規定及社會風氣，請勿以身試法。

四、此外，今日之種種將留下數位足跡，勢必對范姜先生及江小姐之未成年子女將來產生不當影響，基於保護當事人及未成年子女之立場，希望本事件之風波能止步於此，相信這也同時是范姜先生委託律師所發聲明中之共同期盼。

五、本事件已估用過多媒體版面及社會資源，相信此並非任何一個當事人所樂見；事件之前因後果諸多細節，均非局外人所得窺見全貌，盼社會大眾及各方給予當事人理性解決之空間，避免事件之傷害再次擴大。

更多三立新聞網報導

粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民

台最強女優受邀遊大馬「他提供違禁品」被當玩具 心碎列6點：沒有收錢

徐乃麟邀《全明星》紅隊！豪宅擠20人吃大餐 乃嫂罕曝光

壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回

