王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」

范姜彥豐近日揭露妻子粿粿與王子邱勝翊的婚內出軌風波持續延燒，王子已於4日晚間二度發聲明，再次向范姜彥豐道歉並承認有參與協商。他透過律師發表5點聲明，坦承雙方因金額差距及付款方式未達共識而談判破局。王子提出「分期付款」請求，並公開過去為父親償還債務的證明，表明自己目前財務狀況無法一次支付外界傳聞的1600萬和解金。此外，王子表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。

王子邱勝翊發律師聲明向范姜彥豐再次道歉。（圖／翻攝自王子IG）

王子在4日晚間透過社群媒體發布律師5點聲明，交代已經與范姜彥豐見面協商，但因金額些微差距及給付方式未能達成共識而破局。他在聲明中5度表達歉意，向范姜彥豐和粿粿道歉，並提到在風波爆發前就已多次商討賠償金額，更曾協商能否採取「分期付款」方式。

關於賠償金額，外界傳言高達1600萬元，王子則提供了過去為父親償還債務的證明給范姜彥豐，似乎想表達他工作至今，財務狀況仍無法一次性支付如此高額的和解金。據了解，王子父親5年前曾傳出欠債上千萬元的消息。

值得注意的是，王子在道歉文中表示要與粿粿「共同誠實面對」，引發網友猜測這是否為兩人關係的「官宣」。此外，王子的親弟弟邱宇辰（毛弟）原定在大陸舉行的演唱會也宣布延期，此事件疑似已經開始對家人造成影響。

