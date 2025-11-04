王子再道歉范姜彥豐 盼能分期付款賠償

王子邱勝翊4日二度致歉。（資料照片）

范姜彥豐上月指控結婚3年的妻子粿粿和邱勝翊（王子）婚內出軌，他手上握有明確證據。4日據周刊報導，范姜彥豐透過徵信社發現2人曖昧文字訊息、影片，還驚見粿粿跟王子裸體相擁的照片。而王子於昨晚間二度發聲明道歉。

范姜彥豐雖然難過，但仍以協商方式與粿粿討論離婚，希望整件事圓滿落幕；未料，粿粿自美國返台，在分居的期間仍繼續和王子在社群公開放閃，不僅長達3個月避不見面，甚至認為范姜彥豐知名度不及她與王子，不敢對外爆料。種種行徑讓范姜彥豐心死，決定發表影音、聲明控訴2人。

王子昨二度致歉，表示他深知犯錯就要付出代價，他絕對不會逃避，也會與粿粿共同誠實面對並積極解決，「一直以來我沒有逃避，每次協商我都誠心誠意、毫無保留全力配合溝通，非常對不起我這份道歉不夠即時，但當輿論鋪天蓋地的捲來，甚至還夾雜許多不實、荒謬的報導跟網友爆料時，我真的不知該如何澄清」。

他透露，在協商過程中，他提出過去替父親清償債務的相關證明，也坦言范姜提出的賠償金額超出負荷，「因為這是我必須承擔的，也有跟您們協調能不能讓我分期付款，但可惜雙方共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起」。