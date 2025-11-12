王子副業營業額破億卻哭窮！知情人士曝真相 「口袋幾乎空空」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
王子近期被指控介入范姜彥豐與粿粿的婚姻，而在王子二度發出的道歉聲明中曾提到，范姜彥豐提出的賠償金額超出自己的負荷，因此向對方提出分期付款的要求遭到拒絕，而這也讓外界好奇，旗下有5項副業在經營，且今年初才宣稱與弟弟邱宇辰的全部副業營業額加起來破億元的他怎會無法付出賠償金。對此，有知情人士透露原因跟王子不善理財規劃有關。
根據《鏡週刊》報導，王子入行多年來，一直都有黑衣人到經紀公司、活動現場及住處要債。由於他需扶養母親及資助收入不多的弟弟邱宇辰，所以直到去年債務才還得差不多。據悉，王子自2015年起陸續到中國拍戲、接活動代言，讓他年收至少千萬。
不過，知情人士透露，因王子小時候家境不優渥，導致他為補償遺憾，將收入都拿去買車、奢侈品，且他對家人出手也相當大方，2020年他在青島拍戲時，還招待全家共10人到當地旅遊，所有吃住由他一手包辦，才會導致他看似生活優渥，但卻因沒做好理財規劃而口袋空空。
然而，在與范姜彥豐的協商過程中，據傳王子與粿粿都有展現誠意，因此賠償金額從1600萬降至800萬，並由粿粿與王子共同承擔，只是粿粿心疼王子剛幫父親還完債，想獨自承擔，加上又提出讓范姜彥豐家人作保，才讓協商破局，不倫戀就此曝光。如今王子不只品牌活動、演唱會接連取消，代言品牌紛紛與他切割停止合作，經紀公司喜鵲娛樂也發出聲明，停止他所有演藝事業規劃與所有活動安排。
