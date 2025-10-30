王子劈撩粿粿、簡廷芮 網酸：對人妻特別有興趣？
「是不是對人妻特別有興趣？」王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現更被起底也撩過簡廷芮，不僅肉體互動曖昧，社群網站上一來一往的曖昧留言也被翻出。
除了出遊影片中可見，被范姜彥豐退追的簡廷芮搭摩天輪時將手放在王子腿上、粿粿就在一旁外，簡廷芮也曾在王子貼文留言「喜歡海」，他回「我以為喜歡我」，她再回「只可能喜歡你…後面的海」，引起網友熱議。
不少人感嘆：「誰會留言那種話」「這留言老公不會氣嗎」「人帥真好，人醜性騷擾」。回顧簡廷芮2020年事業正旺時嫁給小開男友，婚後接連生下一兒一女，家庭生活幸福美滿。
此外，簡廷芮的IG上過往多是與老公放閃或陪孩子的溫馨畫面，散發滿滿幸福氛圍。沒想到除了粿粿，網友也鎖定了簡廷芮，直言：「王子是不是對人妻情有獨鍾？簡（廷芮）也是美國行的人妻，有兩個小孩了，老公也沒跟去，有時候還貼得比粿粿還近！」
