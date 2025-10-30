王子又爆代言黑歷史！廠商忍7年全說了：沒職業道德

娛樂中心／綜合報導



中信啦啦隊前成員粿粿，昨（29）日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息曝光後，瞬間引發熱議，王子與粿粿的社群也紛紛被網友們洗版。眼看人設崩塌，就有過去曾與王子合作過的廠商出面發聲，透露他曾違反代言合約，導致公司資金卡住，一度陷入危機，痛批「沒有職業道德」。





范姜彥豐（左）出面爆料，指控粿粿（中）與棒棒堂王子（右）婚內出軌。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）

萬然生技創辦人吳紹瑜29日深夜透過臉書發文，開頭就批評「王子的感情世界，就跟他在工作上的態度一樣沒有職業道德」。她透露，7年前找王子邱勝翊擔任萬然生技的品牌代言人，但他卻在代言的3個月內，接了同質性保健食品的業配，坦言「看到影片時我真的氣炸了！至今我都保留著證據！這已經違反了代言合約！公司是可以提告的」。

萬然生技創辦人吳紹瑜，透露王子曾違反代言合約。（圖／翻攝自臉書粉專《萬然生技創辦人 吳紹瑜-保健食品工程師》）





吳紹瑜認為，「這是藝人最基本的職業道德，他（王子）會不知道嗎？畢竟不能這個也賺，那個也要賺吧！」透露光是品牌代言費，就高達快500萬台幣，再加上原本就安排好的行銷排程都要撤回，「除了金錢上的損失，突然一大筆資金卡住，讓我公司一度陷入了危機，現金流很重要，好險最後有解決，才能走到現在」。

吳紹瑜透露王子光是品牌代言費，就高達快500萬台幣，且因違反合約，導致她公司資金卡住，一度陷入危機。（圖／翻攝自IG ＠prince_pstar）





不過，吳紹瑜也透露，當時自己不但沒有求償違約金，還依照比例支付了代言費，包含協商的那個月，最後才完成解約，坦言「當初沒有說的原因是，因為我覺得王子從棒棒堂出道，一路走來也是不容易，還要替父親償還債務也是辛苦，如果那時說出來了，會對他形象造成損害，影響到未來要接的代言和業配」。

吳紹瑜痛批粿粿（左）、王子（右），「我對於出軌、當人婚姻的第三者，還有沒有邊界感的人非常的厭惡」。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c）





文章最後，吳紹瑜強調自己不想擋人財路，「現在說了，是因為他已經把他自己毁掉了！」同時針對他與粿粿、范姜彥豐的三角關係給出看法，直喊「然後我對於出軌、當人婚姻的第三者，還有沒有邊界感的人非常的厭惡，必須讓大家知道」。









