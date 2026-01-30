王子吃公司尾牙被罵「還要臉嗎」 小煜無奈：就讓他消失

小煜被問到王子近況，十分無奈。（圖／蘇聖倫攝）

楊奇煜（小煜）離婚後首度露面，29日他出席音樂劇《生命中最美好的5分鐘》記者會，被問及恢單後的新生活，照顧兩個兒子的日常似乎也挺忙的，「我沒有太多負面的心境耶，現在每一天都是新的開始，早上起來就是面對兒子，像打仗一樣，把小孩丟去學校，再去接他們」。

小煜提到，先前曾帶兩個兒子一起到劇場排練，主要是希望孩子們能了解爸爸的工作內容，原本擔心造成大家困擾，沒想到兒子們就乖乖坐著看排練，目前也正逐步培養兩個兒子的歌唱與節奏感，「他們跳舞其實還不錯，看看未來有沒有機會一起站上舞台演戲。」

而他棒棒堂的團員王子（邱勝翊）因與粿粿不倫戀，引發軒然大波，神隱三個月後，日前他現身公司尾牙，范姜彥豐在新聞底下嗆「還要臉嗎」。小煜被問及此事，無奈表示「就讓他消失就好了，我沒辦法代替他回答。」小煜坦言，他對團體有深厚感情，與團員及王子仍有聯絡，若大家未來還有合體規劃，他也會跟著做。

小煜最近在忙舞台劇《生命中最美好的5分鐘》。（圖／蘇聖倫攝）

