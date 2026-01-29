王子吃尾牙遭范姜彥豐嗆聲4字！小煜嘆：就讓他消失 吐露對棒棒堂真實情感

小煜（楊奇煜）演出舞台劇。劉耀勻攝

王子（邱勝翊）去年與粿粿爆出婚外情後，消聲匿跡許久，近日被發現仍出席經紀公司的尾牙，與粿粿正打離婚官司的范姜彥豐直接在新聞下留言：「還要臉嗎？」王子昔日團員小煜（楊奇煜）29日出席舞台劇記者會，被問到此事，尷尬表示不方便代替對方發言。

小煜坦言現在偶爾還是會與王子有聯絡，至於王子已在大眾面前消失一陣子，小煜直言：「就讓他消失就好了。」對於團體Lollipop棒棒堂，小煜仍形容還是有很深的感情，「畢竟我是從這裡出發，不可能屏棄。」如果粉絲、團員有需要，「一定會挺到底。」

小煜（右）與唐從聖合作演出舞台劇。劉耀勻攝

飾演死神的唐從聖開玩笑說，自己姓「唐」，這次舞台也等於「棒棒堂合體」，還直呼，這次演出：「王子會出現。」透露自己會演一個王子的角色，「大家委屈一點，想像一下。」

王子被直擊出席尾牙。翻攝王子 邱勝翊臉書、Instagram @taiyomusic



