王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？

藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。

偷吃風波後首露面！王子出席尾牙意外遭拍





喜鵲娛樂近期舉辦尾牙，歌手金泰佑也透過IG限時動態拍下當天活動現場，除了拍到蕭敬騰與老婆Summer（林有慧）在台上的畫面外，在拍攝全場時，坐在座位上的王子也是意外入鏡，只見他頂著予以往相同的韓系中分髮型，身穿白色連帽上衣，以及黑色外套，模樣相當休閒，但神情似乎顯得有些落寞，與過往活潑、陽光的螢幕形象十分不同。

王子吃尾牙意外入鏡，私下模樣遭拍。（圖／翻攝自IG ＠taiyomusic）





范姜彥豐開嗆王子！2小時吸2.2萬人朝聖





不料，相關畫面被媒體報導曝光後，范姜彥豐直接在Threads貼文留言開酸王子，寫下「？還要臉嗎」，此話一出，短短2小時就吸引超過2.2萬網友按讚，一派網友表示「免費的就會出現」、「老王為什麼還在演藝圈」、「他來蹭免錢的飯」、「范姜撿到槍了」、「有霸氣！被圈粉了」。

范姜彥豐在Threads留言開酸王子，寫下「？還要臉嗎」。（圖／翻攝自IG ＠zack_fanchiang）





挺范姜開嗆VS.勸各自安好！留言區掀兩派論戰





另一派網友則認為，即便王子與粿粿有不正當男女關係，但出席尾牙是非常正常，且可能是工作因素關係才現身，無須多做文章，紛紛表示「吃尾牙跟當小王有什麼關聯？」、「我知道你很受傷但人家去自己公司尾牙還要你同意？就事論事不行？」、「老哥，我是站在你這邊也是同情你的，但事情發展到現在也該各自向前看了，總不能要小王每天在家關在房間不出門吧」、「要全世界每天都同情你嗎？」。

留言曝光後，掀起兩派論戰。（圖／翻攝自IG ＠zack_fanchiang）





