王子合體「大前輩」成龍！全網狂酸：傳承成功
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐結婚3年，夫妻倆爆出婚變多時，昨（29）日男方首度發聲，指控女方婚內出軌「王子」邱勝翊，女方發文否認控訴內容，王子則道歉說：「超過了朋友間應有的界線。」風波持續延燒，網友翻出王子上個月才合體「大前輩」成龍，笑虧：「成龍傳承成功。」
王子9月底出席在澳門舉辦的「灣區升明月大灣區電影音樂晚會」，後於社群曬出與成龍、王力宏、歐陽娜娜、徐懷鈺等人的合照；其中與成龍合照掀起熱議，因為成龍曾在1999年爆出與吳綺莉婚外情，卻在記者會上喊道：「我犯了全天下男人都會犯的錯！」將外遇歸咎於所有男性身上。
網友翻出王子與成龍合照，廣泛討論「你跟成龍大哥也學到了不少偷吃的本事」、「難怪會跟成龍合照」、「你是曹家軍欸，挑人妻下手？」、「真的好可憐，在演藝圈掙扎那麼久還沒有代表作，最紅就是這次了」、「破壞別人家庭，退出演藝圈吧！」
王子昨日回應指控，先道歉佔用大家時間並感謝各界關心：「想和大家說明並致歉，對當事人造成困擾也讓許多人失望，向當事人以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意，我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」
王子表示：「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口，未來我會更謹慎，反省並改進自己，很抱歉讓支持我的朋友擔心失望，再次向范姜、粿粿以及所有被牽連的人親友致上我最誠懇的歉意對不起。」
范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應
快訊／遭控介入范姜彥豐、粿粿婚姻！王子發聲道歉了
王子發文：越線是因為心疼 名律師看完點「1句話」有矛盾
