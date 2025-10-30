王子同框成龍舊照被挖出！ 網諷：26年「渣男金句」交棒了
男星范姜彥豐29日無預警發片，指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），震撼娛樂圈。有網友翻出王子和港星成龍的合照，狂酸「26年的渣男語錄可以交棒了」。
王子昨遭控當小王後，在社群發文道歉，其中寫道：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口…..」一番胡言亂語被轟渣男。
好巧不巧，王子9月底才在澳門出席活動，同場的有成龍、王力宏、歐陽娜娜等明星，王子也與成龍合照，分享到IG。如今爆出小王風波，該則貼文湧入網友留言，狂酸：「你跟成龍剛好湊一攤」「你跟成龍大哥也學到了不少偷吃的本事」「跟力宏合照有偷學幾招喔」「難怪會跟成龍合照」。
「我犯了全天下男人都會犯的錯」震撼社會
該張合照在Threads也引發討論，一名網友發文，提到成龍1999年那句：「我只是犯了全天下男人都會犯的錯。」到今年的王子說：「我不是破壞家庭關係的人，只是從一個傾聽者漸漸超過了朋友間應有的界線。」原PO諷刺說：「原來這不是隨意的合照，這是交接儀式啊！」
其他網友看了也表示：「以前望子成龍，現在王子成龍」「難怪他比2，原來是第二代言人，懂了。」有人再提「成龍魔咒」，也就是和成龍合照的人，遲早都會出事，笑說：「成龍又再一次燈死人」「跟成龍合照的人都不會有好事」。還有網友提到，王子和成龍都是牡羊座。
回顧歷史，成龍1999年11月召開記者會，澄清與吳綺莉的婚外情，在鏡頭前說出：「我犯了全天下男人都會犯的錯。」震撼全亞洲。當時吳綺莉誕下一女吳卓林，被外界稱為「小龍女」，成龍雖坦承過錯，卻未正面承認女兒身分，引發社會輿論譁然。成龍一番逃避責任的發言，也成為娛樂圈最具爭議的「渣男金句」，至今仍被眾人討論。
