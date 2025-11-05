王子哭窮「要幫爸還債！」陳沂開酸：好像不賣慘、不孝順就當不了藝人

娛樂中心／綜合報導

王子道歉聲明。（圖／翻攝自王子邱勝翊臉書）

范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒，男方日前拍片控訴王子（邱勝翊）介入婚姻，消息震撼演藝圈。對此王子昨（4）日發聲，發表道歉聲明，坦言無力一次付清賠償金，並解釋因幫父親還債才會財務吃緊，沒想到卻被部分網友質疑「在賣慘」，對此網紅陳沂今（5）日也發文開酸，直言：「不賣慘不打造一個孝順形象就不會當藝人一樣！」

網紅陳沂發文分析「王子第二波道歉聲明，大概就是賣慘。」她看到王子強調自己在協商過程中每次都是誠心誠意，毫無保留全力配合溝通。但對方要求的賠償金額超乎他的負荷，他還要幫爸爸還債拿不出這麼多等內容，直指王子拍戲、出唱片還有很多活動出席，甚至去中國開演唱會。還有經營一些副業，而且還可以常出國到日本、美國等地，看起來生活過得很滋潤，實在看不出他為何會還不出賠償金。

王子二度發出聲明，對插足范姜彥豐和粿粿婚姻道歉。（圖／翻攝自王子邱勝翊臉書）

陳沂不解表示，為何許多藝人一出道就聲稱自己是為了幫家裡還債，「好像不賣慘不打造一個孝順形象就不會當藝人一樣。」，並且吐槽說「如果家人是因為賭博或當保人欠債還能理解，偏偏很多人說的債就是房貸。」並直言：「拜託，這年頭誰沒房貸？」她也指出，真正沒房貸的人，可能是「連頭期款都付不起的那種」，並笑說自己已經還完房貸了。

陳沂說這些藝人「要賣慘的時候都說自己在幫家裡還債沒錢，要宣傳的時候又說代言費多高、副業年收上億！」狠酸藝人們什麼人設都想立，卻不自覺自相矛盾。

