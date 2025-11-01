王子嚐「禁粿」品牌急切割 弟邱宇辰出席活動拒訪

粿王外遇風波爆發後衝擊兩人工作，王子的活動陸續被取消。 （圖／翻攝自＠prince_pstar IG）





粿王外遇風波爆發後衝擊兩人工作，王子的活動陸續被取消，也有品牌發聲明切割，強調雙方已經沒有合作，而今年4月粿粿和王子兩人曾同台工作也被網友討論，原來當時他們剛從美國回來，看起來台上互動自然，原來私下雙方早已交情匪淺。

活動主持人粿粿vs.代言人王子（2025.04）：「（哇太帥了吧），我是王子邱勝翊。」

藝人王子擔任品牌的活動大使，這麼巧活動主持人就是這次婚外情的女主角粿粿。

活動主持人粿粿vs.代言人王子（2025.04）：「很開心耶，我們畢竟大概幾個小時前才見面，然後現在，（我們今天剛抵達台灣），對然後剛剛現在可能，又變一個樣子還是依然帥氣。」

這是今年四月的活動，也就是兩人和朋友美國行返台後就立刻同台工作，活動上粿粿和王子互動親切自然，原來私下交情也早已跨越朋友界線，婚外情爆發後兩人曾經同台引發討論。品牌方華歌爾也火速聲明切割，強調王子是擔任單次活動大使，雙方已無其他合作計畫，捲入婚外情的緋聞已經衝擊工作，王子活動接連被取消，而他的親弟弟毛弟邱宇辰下午則照常出席活動，但就怕模糊焦點低調不願受訪，畢竟現在多評論都可能再掀爭議。

YouTube葳老闆的辣雞湯：「是什麼讓你願意承擔這個風險，妳一定要知道，不要傻傻就去面對。」

電商女王周品均影片中經常分享兩性婚姻等議題，這回她發文表示女生犯錯不代表就該被全網性羞辱，被質疑在幫粿粿說話，網紅陳沂也提出這件事跟男女無關，犯錯的人被譴責活該，粿王外遇情網路炒得火熱，果真有民眾在萬聖節搭上時事列車。

信義區民眾：「我不知道，不予置評。」

星期五晚上萬聖節，有人直接戴上印刷的人臉面具，扮起粿粿、王子，就連穿著打扮也要複製兩人IG貼文合照毫不馬虎，一段婚外情讓三人瞬間討論度爆表。



