王子在范姜頭上拿「綠帽」合照 網：3年前神預言
男星范姜彥豐指控妻子粿粿與王子婚內出軌，消息曝光後，網友在網路上挖出粿粿與王子過往的親密互動，其中一張3年前耶誕節的合照，王子在范姜頭上拿著綠色毛帽，被認為是「神預言」，引發熱烈討論。
男星范姜彥豐和前中信兄弟啦啦隊成員粿粿結婚3年，29號突然拋出震撼彈，公開撕破臉指稱老婆和王子邱勝翊婚內出軌，有網友翻出他半年前的生日文，粿粿當時就留言「永遠e起」，還有眼尖網友發現，兩人一起在美國旅遊時的互動，引發熱烈討論。
藝人粿粿vs.王子邱勝翊：「（粿粿你還沒有洗澡喔），對啊，為什麼，超扯，（為了要突擊你，我怕我洗澡，你就起來了）。」
還有不少網友翻出舊照片找出蛛絲馬跡，尤其是這張照片，更被網友認為是神預言。夫妻倆坐在前排，開心舉起禮物，王子則是站在後方，手拿一頂綠色毛帽露出淺淺笑容，照片被翻出，瞬間引發，網友留言朝聖寫下，原來綠帽早就準備好。
不過，粿粿前腳才剛發聲明，表示范姜多點指控並非真相，後腳王子邱勝翊，就發出聲明澄清自己，我不是破壞家庭關係的人，對此網友猜測，王子恐怕是要準備和粿粿切割關係。
【更多東森娛樂報導】
●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應
●粿粿王子爆不倫！金鐘夜范姜彥豐「限動問號」解謎了
●控粿粿出軌王子邱勝翊！范姜彥豐：被最信任的人背叛
其他人也在看
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 15 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 20 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 16 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 17 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌！「關鍵美國同遊王子」照片全都在IG
粿粿的前夫范姜彥豐透過IG影片控訴，表示掌握了粿粿出軌王子的確切證據，他在影片中提及關係巨變的開始，就是從粿粿跟王子到美國旅遊之後，回來就表明覺得兩人之前關係太黏了，需要一些個人的時間跟空間，後來甚至玩到不回家，讓范姜彥豐相當心寒，而粿粿跟王子到美國出遊的相關照片，甚至都有上傳在兩人的IG裡。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
換換愛1／情斷大老之子郭方儒 邱偲琹搬家「熱戀韓國歐爸」
10月17日中午12點半，邱偲琹開車載著拖有行李箱的韓國男友回到新家，男方疑似剛從機場抵達。小倆口進門約一個小時後，邱偲琹先是穿著清涼的居家服獨自下樓丟垃圾。直到傍晚5點37分，兩人再度現身，男生換上短褲、拖鞋，一身輕鬆；邱偲琹則穿著長褲，兩人默契地以黑下白上搭配...CTWANT ・ 1 天前
范冰冰「開大洞戰袍」登影展 「精修過猛」被抓包！
娛樂中心／江姿儀報導44歲中國女星范冰冰2018年陷入逃稅風波後，被中國演藝圈封殺7年，昔日頂流明星跌落神壇。近年她轉往國際舞台重返大螢幕，力拼復出，扭轉負面形象，新作入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。她時隔15年再次登上東京影展，盛裝走紅毯，王者歸來的絕美造型、強大氣場驚豔眾人。民視 ・ 1 天前
郭富城歡慶60大壽！方媛生完三胎首露面 產後狀態超驚人
天王郭富城2017年和大陸網紅方媛結婚，接連生下兩個寶貝女兒，近日迎來第三胎小公主，讓他開心直呼：「我是全世界最幸運的男人，被四位女神深深的愛著」，昨天（26日）正逢他的60歲大壽，老婆方媛在凌晨曬出慶生照，只見剛生產完的她，立刻恢復過往的窈窕身材，讓網友驚呼連連。中時新聞網 ・ 2 天前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班可能人選曝光
坤達因為閃兵役引發風波，由於他過往形象良好，手中握有多個代言，若遭裁定涉案，可能被6品牌求償高額的形象違約金，粗估超過千萬元。而稍早製作單位也證實，坤達暫時退出《綜藝玩很大》。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
威廉小杰爆閃兵「王子又被控出軌粿粿」網嚇喊：棒棒堂怎麼了
2025年棒棒堂睽違15年合體，讓當年的粉絲們陷入回憶殺，六棒合體錄製的節目還受到金鐘獎的肯定，未料卻爆出閃兵風波，今（29）日范姜彥豐更是直接點名老婆粿粿和王子婚內出軌，讓網友們大感震驚，直呼「棒棒堂是集體中邪嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
2025全球最愛韓國演員TOP 10公布：車銀優竟然只排第10名！IU李知恩第9、宋慧喬第3、冠軍是這位長腿男神！
最近公開了一份榜單為「2025韓流白皮書」放榜「全世界最喜歡的韓國演員」調查報告，一起來看那些韓國演員入榜了呢？以及他們最近有什麼新作消息嗎？趕緊來看你喜愛的韓國演員入榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
76歲許紹雄傳病危！佘詩曼受訪落淚 急取消行程奔醫院探視
根據《香港01》報導，許紹雄從影逾50年，憑藉深厚演技與溫厚形象深植人心，突如其來的病況，令影迷錯愕。《延禧攻略》女星佘詩曼曾與許紹雄合作多部作品，27日她現身活動，被媒體問及許紹雄近況時，數度哽咽泛淚。她坦言早已得知對方病情，本計畫前往北京工作，但為了探望許...CTWANT ・ 2 天前