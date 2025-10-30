王子在范姜頭上拿「綠帽」合照 網：3年前神預言

一張3年前耶誕節的合照，王子在范姜頭上拿著綠色毛帽。（圖／翻攝自粿粿IG）





男星范姜彥豐指控妻子粿粿與王子婚內出軌，消息曝光後，網友在網路上挖出粿粿與王子過往的親密互動，其中一張3年前耶誕節的合照，王子在范姜頭上拿著綠色毛帽，被認為是「神預言」，引發熱烈討論。

男星范姜彥豐和前中信兄弟啦啦隊成員粿粿結婚3年，29號突然拋出震撼彈，公開撕破臉指稱老婆和王子邱勝翊婚內出軌，有網友翻出他半年前的生日文，粿粿當時就留言「永遠e起」，還有眼尖網友發現，兩人一起在美國旅遊時的互動，引發熱烈討論。

廣告 廣告

藝人粿粿vs.王子邱勝翊：「（粿粿你還沒有洗澡喔），對啊，為什麼，超扯，（為了要突擊你，我怕我洗澡，你就起來了）。」

還有不少網友翻出舊照片找出蛛絲馬跡，尤其是這張照片，更被網友認為是神預言。夫妻倆坐在前排，開心舉起禮物，王子則是站在後方，手拿一頂綠色毛帽露出淺淺笑容，照片被翻出，瞬間引發，網友留言朝聖寫下，原來綠帽早就準備好。

不過，粿粿前腳才剛發聲明，表示范姜多點指控並非真相，後腳王子邱勝翊，就發出聲明澄清自己，我不是破壞家庭關係的人，對此網友猜測，王子恐怕是要準備和粿粿切割關係。



【更多東森娛樂報導】

●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應

●粿粿王子爆不倫！金鐘夜范姜彥豐「限動問號」解謎了

●控粿粿出軌王子邱勝翊！范姜彥豐：被最信任的人背叛

