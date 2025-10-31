王子大翻車！天后闆妹洩：美國行還有一對沒爆

粿粿背叛婚姻出軌王子，引發喧然大波。（圖／翻攝自粿粿IG、王子臉書）





藝人范姜彥豐公開指控，結婚3年的妻子粿粿在婚姻期間與男星王子（邱勝翊）發生不當關係，引發演藝圈震撼。王子隨後坦承，兩人在協議離婚過程中「確實超越了朋友間應有的界線」。事件延燒至今，現在又再度爆出美國行「還有一對沒有被爆」。

范姜彥豐透露，粿粿與王子等人於今年一同前往美國旅行兩週，自那趟旅程起，女方態度明顯轉冷，返台後更對范姜彥豐表示「需要更多個人空間」為由，不再報備行蹤。之後她經常深夜外出、甚至整夜未歸，夫妻關係因此逐漸疏遠。

粿粿與好友美國行，被爆出出軌的其實是兩對。（圖／翻攝臉書／粿粿）

該趟美國行成員包括簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品澔等人。就在王子與粿粿緋聞鬧得沸沸揚揚之際，直播界「天花板」天后闆妹於30日晚間在 Threads 發文指出：「其實那群好友，還有一對沒有被爆……唉」，語帶神秘，暗示相關圈內人事尚未完全曝光。

這則貼文現已有19萬次瀏覽、3.2萬個讚及近千則留言，討論度爆棚。網友紛紛留言表示：「要爆就直接爆，不然就是蹭而已」、「想知道是總共2對，還是1.5對」、「有參加此團的人都知情吧，除非瞎了，只是不知道雙面人有哪些」，網友紛紛貼出影片或圖片支援。更有人猜測是否有其他藝人牽涉其中，懷疑事件背後仍有更多內情。

天后闆妹本人更親自回覆部分留言，面對網友開玩笑提醒她「要先發不自殺聲明，妳知道的太多了」，她回應：「我覺得會有第三方自爆」，暗示事件仍有後續發展。對於好友留言「吃瓜」，她也巧妙回覆：「你明明就知道。」

資深狗仔葛斯齊昨也在社群平台爆料指出：「西洋出軌團重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！」他直言圈內有人「假戲真做、假借工作之名行私慾之實」，並批評「這套手法早就看膩了。」天后闆妹的發文與葛斯齊的爆料相互呼應，更進一步引爆外界對「第二對」身分的好奇與揣測。



