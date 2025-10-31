王子娶粿粿機率多高？全場揪「1舉動」洩端倪：趨近於零

范姜彥豐日前指控妻子粿粿婚內出軌男星王子邱勝翊。圖／翻攝自粿粿IG

男星范姜彥豐日前指控妻子粿粿婚內出軌男星王子邱勝翊，對此，王子認了不倫戀，事件爆發後引發熱議。有網友在PTT中發布貼文，好奇詢問，「王子娶粿粿的機率有多高？」對此，大多數網友認為，王子娶粿粿的機率為0%。

粿粿跟王子的不倫戀曝光後，王子認了「超出朋友間應有的界線」，引發外界關注。對此，一名網友在PTT中發布貼文，表示范姜彥豐看起來篤定要離婚，這時粿粿恢復單身、王子也沒結婚，兩人剛好可以繼續交往，因此好奇詢問，王子娶粿粿的機率有多高？

貼文曝光後，大多數人不看好這段不倫戀，紛紛留言寫下，「童話故事是假的，0%」、「高歌離席了」、「男的也沒事業了吧」、「女方聲明後立刻承認，根本就是切割」、「好吃不黏牙，黏牙了就要清理乾淨」、「兵役都閃的人婚姻也會閃」、「趨近於零」。

另外，有網友在Dcard以「感覺粿粿離婚後王子也不敢娶？」為題發文，不少網友也認為雙方不可能走到最後，指出一開始粿粿發聲明時沒有承認婚外情，王子則立刻承認還道歉，顯示雙方沒有溝通好，王子疑似打算切割，紛紛寫下「王子就只是玩玩啊，怎麼可能娶」、「看他的發文就想避重就輕了，還想結婚，看起來就沒擔當」、「王子火速道歉+切割真的超好笑」、「正常吧，王子怎看的只是要刺激感而已」。



