王子娶粿粿機率多高？一票人答案相同 他「這舉動」說明一切

粿粿爆出與王子婚外情。（圖／翻攝臉書／粿粿）

藝人王子（邱勝翊）與已婚女星粿粿傳出不倫戀，引發各界關注。粿粿丈夫范姜彥豐日前公開影片，指控兩人婚內越界，「你們兩人親手毀了一個家」的言論震撼演藝圈。儘管粿粿表示對方說法與事實不符，王子也坦言與女方「超出朋友間應有的界線」，風波持續延燒。

隨著外界關注焦點轉移，有網友在29日於PTT八卦板發文，拋出話題：「王子娶粿粿的機率有多高？」直言如今粿粿與范姜協議離婚幾成定局，王子亦是單身，兩人是否可能發展為正式關係，引起熱議。

不過，多數網友並不看好兩人未來發展，留言一面倒地認為機率幾乎為零，「出來happy的，暈船就輸了」、「王子吃的可多了，不缺離婚的」、「女方聲明後立刻承認，根本就是切割」、「0%，玩一下而已別鬧了」、「0......他為了事業 可割可棄」、「0，好吃不黏牙，黏牙了就要清理乾淨」、「0，男的滿血復活，女的消失。」

也有網友在Dcard上以「感覺粿粿離婚後王子也不敢娶？」為題發文討論，不少網友都認為，王子僅是逢場作戲，不可能會將粿粿娶進門，加上粿粿發聲明沒認婚外情，王子隨後承認並道歉，兩人意外不同調。「王子就只是玩玩啊，怎麼可能娶」、「粿粿做作就算了，智商好像還不高……」、「我是覺得王子不會娶粿，他的個性要結婚的話，以前跟別人早就結了」、「看他的發文就想避重就輕了，還想結婚，看起來就沒擔當」、「王子火速道歉+切割真的超好笑」、「婚內跟你玩的誰敢娶？玩咖要結婚也是找穩定不亂搞的，就是玩過才懂。」

