王子娶粿粿機率有多高？ 鄉民答案一面倒

范姜彥豐近日毀滅性爆料老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，還直接點名小王就是棒棒堂「王子」邱勝翊，消息曝光引起許多討論。有鄉民在PTT問卦，好奇王子娶粿粿的機率有多高？網友答案則是全部一面倒，認為機率是0。

王子遭范姜彥豐爆料是介入婚姻的小王，他昨（29）日在IG貼出道歉聲明，指自己不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」，他強調未來會更謹慎、反省並改進自己，「很抱歉讓支持我的朋友擔心失望，再次向范姜、粿粿，以及所有被牽連的人親友，致上我最誠懇的歉意，對不起。」

這起事件曝光後，有鄉民在PTT八卦版好奇po文「問卦」，詢問大家認為王子娶粿粿的機率有多高？原po還提到，看起來是篤定要離婚了，「粿粿恢復單身，王子也沒結婚，兩個剛好可以繼續在一起，請問王子娶粿粿的機率有多高？」

該篇po文曝光後，多數網友一面倒留言，「童話裡都是騙人的，我不可能是你的王子」「0%，玩一下而已別鬧了」「就算王子肯 國王王后都未必肯」「玩玩而已 娶回家等等換自己被綠帽」「福園愛後來也沒結婚」「已經光速切割了 更新一下」「0，本來以為好吃不黏牙，結果搞到蛀牙」。

