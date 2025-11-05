王子娶粿粿機率高嗎？網曝「唯一翻盤點」：可挽回形象

娛樂中心／張尚辰報導

王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，昨（4）日晚間二度發聲，並表示每⼀次協商都誠⼼誠意，配合溝通，「會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決」，不過卻因賠償金額超過負荷範圍導致協商無果。對此，就有網友好奇范姜彥豐與粿粿正式離婚後，「王子會娶粿粿嗎？」貼文曝光後，引起網友熱議。

該網友在PTT Gossiping版上以「王子最後會娶粿粿嗎？」為題發文，指出粿粿出軌被抓包，事情都曝光還協商了，表示王子和粿粿應該真的很相愛，那等事情解決了，范姜彥豐和粿粿正式離婚後，「王子會娶粿粿嗎？」

有網友好奇粿粿（右）與范姜彥豐正式離婚後，王子（左）是否會娶粿粿。（圖／翻攝自粿粿IG）

貼文發出後，不少網友紛紛表示，「一定不會」、「玩到出事了還娶，他是愛玩不是蠢」、「不可能，絕對不可能」、「不會，因為他們兩個聲明不同步，大難臨頭各自飛」、「我覺得會在一起，不一定結婚」。

但也有人認為，王子若是真的娶了粿粿，還可以挽回形象，「會吧？都說要分期賠錢了」、「婚姻登記又不花什麼錢，還可以有深情人設，復出有望」、「真的娶了，至少形象有保住吧」、「娶了表示真愛，要贏回形象啊」、「王子是靠女粉，而真愛這套女生還是吃的」、「他不娶，事業基本就告吹了，唯一翻盤點就是娶粿粿」。

