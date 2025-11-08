王子娶粿粿？資深媒體人曝首次聲明中「1句話」成關鍵
男星王子（邱勝翊）插足范姜彥豐和粿粿（江瑋琳）的3年婚姻，爆出後掀起全網討論，許多節目也就此事分析，近日在談話性節目中，資深媒體人許聖梅對於大家熱議「粿粿離婚的話，王子到底會不會娶她？」一事，直言：「不會」，並指出聲明中就已經曝端倪。
談話性節目《新聞挖挖哇》近日也討論起「粿王不倫戀」，主持人鄭弘儀好奇詢問：「王子會娶粿粿嗎？如果粿粿已經離婚了」，律師坦言這超出了法令界線，自己無法判斷，而對於王子生命中，是否有流出對粿粿的愛一事，許聖梅則直接表示：「絕對不會。」
許聖梅分析王子會在10月29日范姜彥豐發聲明後，第一時間聲明承認和粿粿的不正當關係，表明當時王子跟粿粿都知道范姜彥豐手上一定有證據，只要不認就是證據奉上，所以王子當下一定得先認，避免證據被丟出。
另外，許聖梅提到王子的聲明裡，字裡行間就是告訴大家：「我跟她就不是認真的」，這個讓鄭弘儀驚訝詢問：「從哪裡看出來？」許聖梅指出聲明中有句：「這也不是一段長久隱瞞的情感」，表明了自己對這段感情的態度，因此認為即便粿粿離婚，王子也不會選擇在一起。
