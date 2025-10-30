王子婚變風暴延燒！屈中恆18年前就警告 他神預言全場驚呆

范姜彥豐爆料妻子粿粿與王子婚內關係不當，三人過往互動也被網友翻出檢視。（圖／翻攝自IG，＠meigo.c 、 ＠zack_fanchiang）

中信兄弟啦啦隊前成員粿粿近日遭丈夫范姜彥豐公開指控婚內出軌，對象為男團出身的藝人王子（邱勝翊），震撼演藝圈。王子與粿粿雙雙成為輿論焦點，其過往公開發言與節目片段也被網友陸續翻出，其中包含一段王子18年前上節目時，被主持人屈中恆開玩笑「預言」的畫面，引發熱烈討論。

王子2007年初登綜藝節目，屈中恆當場開玩笑提醒『偷吃要擦乾淨』，如今片段被翻出引發熱議。（圖／翻攝YT，國光幫幫忙）

事件曝光後，有網友在Threads貼出2007年王子與《模范棒棒堂》成員一同登上《國光幫幫忙》的節目片段。當時屈中恆談到女兒喜歡王子，主持搭檔孫鵬隨即打趣問「如果真的在一起，有沒有什麼話要交代？」屈中恆笑說：「最好在外面偷吃擦乾淨一點。」這段輕鬆玩笑如今被挖出，讓不少網友直呼「神預言成真」。

廣告 廣告

王子出道初期造型前衛，如今被網友戲稱是「殺馬特代表」，掀起一波回憶殺。（圖／翻攝YT，國光幫幫忙）

該片段在社群上引發超過1.4萬人按讚，網友留言如：「屈哥一定早有耳聞」、「前輩講的話要聽」、「真的太神了」、「這也能被挖出來，網友太強」、「當年的玩笑成真也太巧」、「果然不聽老人言，吃虧在眼前」。

除了節目內容，王子當年青澀造型也成另類話題。留言區不少網友對他的髮型感到困惑，形容為「像隆美窗簾頭」、「以為馬糞海膽黏在頭上」、「髮量像啦啦隊的毛球」、「拔辣頭真的經典」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子不倫戀粿粿有跡可循！昔自曝「戀愛障眼法」全中 證據影片被挖出

快訊／原定明日開案！華固央北案接待中心大火 現場傳爆炸、屋頂垮

王子偷吃粿粿！品牌方再揭黑歷史「沒職業道德」：感情世界跟工作態度一樣