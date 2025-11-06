王子對粿粿是真心還是玩玩？占卜師塔羅牌揭「最狠真相」網一面倒讚同

娛樂中心／唐家興報導

范姜彥豐(中)控訴粿粿婚內出軌王子；梅姬塔羅（左一）特別以塔羅占卜解析。（圖／翻攝自梅姬塔羅FB、范姜彥豐、粿粿IG）

范姜彥豐、粿粿婚變、王子疑似婚內越界的風暴持續延燒。范姜彥豐日前指控老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是好友藝人王子（邱勝翊），震撼演藝圈。更讓網友怒火狂燒的，是王子一邊與范姜「稱兄道弟」，另一邊卻疑似與粿粿保持越界互動，甚至還用「工作」作為理由掩護往來。

占卜師抽牌揭感情真相：不是愛，是衝動

從業九年、累積上萬人次占卜經驗的梅姬塔羅也關注此事件，特別以塔羅占卜解析「王子對粿粿是真心還是玩玩」。她抽到的牌分別是：「寶劍四・逆位」、「權杖國王・逆位」。她坦言這兩張牌訊息明確：王子「桃花極重」，對粿粿只是「一時激情與衝動」。

廣告 廣告

梅姬塔羅以塔羅占卜解析，她抽到的牌分別是：「寶劍四・逆位」、「權杖國王・逆位」。（圖／翻攝自梅姬塔羅FB）

3個月感情急速冷卻

至於這段關係是否有可能修成正果？梅姬塔羅給出毫不保留的結論：「完全不會，而且會越來越淡。」她預測，三個月後，兩人的互動會迅速冷卻。王子或許一開始會不好意思狠甩人，仍會保持禮貌、安撫，但最後結果只有一個：「不了了之。」

梅姬塔羅預測最後結果只有一個：「不了了之。」（圖／翻攝自梅姬塔羅FB）

占卜師直球批評：選男人要選有擔當的

梅姬塔羅甚至語氣激動地說：「女生要選擇，有擔當的男人才值得托付。」、「這個男人不出錢、不負責，事情一爆就人間蒸發。」、「如果是我，我就娶回家、負責任！」她最後表態：「這局我挺范姜。無論道德或法律，我都支持他。」

王子、粿粿與范姜彥豐（由左至右）三人的結局如何，網友們拭目以待。（合成圖／翻攝自王子、粿粿、范姜彥豐臉書）

網友火力全開：『不用塔羅也知道不是愛』

事件曝光後，網路評論瞬間炸裂，多數網友認為塔羅結果「根本不用問就知道」：

* 有人直言王子對粿粿只是「無聊玩伴」，並感嘆粿粿「自毀婚姻、太不聰明」。

* 也有人替范姜抱不平：「這局最慘的是粿粿，婚姻愛情事業全掉光。」

* 有人酸得更直接：「誰會放棄一大片森林？」暗指王子不可能為短暫關係負責。

* 也有人吐槽：「公開調情太高調才會曝光吧！」

* 有網友笑說：「寶劍四逆位本來就是分手牌，這塔羅最有娛樂性。」

* 也有人罵得更直白：「道歉完就消失，把問題都丟給粿粿扛。」

* 最犀利的一句則是：「自己送上門的，誰會負責？」

留言呈現一面倒局勢，幾乎所有人認為結局早已寫好：「這段關係從頭到尾都不會是真心。」

更多三立新聞網報導

愛犬擋門救回輕生主人！他賣法拉利創立收容所：用餘生守護被傷害過的狗

任何一艘航母上，都要帶足大量女兵，她們在航母上有什麼作用？

立冬財運爆棚！這3生肖好運擋不住，錢財運勢一路飆升

1976年為何被中國稱最詭異的一年？整個中國都感到「不太對勁」

