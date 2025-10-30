王子年初就公開告白粿粿！她見關鍵畫面「羞喊4字」 真實互動早露餡

娛樂中心／台北報導

王子的白板上大大寫下「粿」；一旁小杰也毫不猶豫寫「粿」。（圖／翻攝自Youtube）

粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」。如今，有網友翻出王子年初參與的綜藝節目片段，發現他當時被問最欣賞的啦啦隊球員？結果毫不避諱地寫下粿粿，如今對照下來，顯見早已對粿粿有好感。

王子曬出節目花絮照，當時引來粿粿關注留言。（圖／翻攝自IG）

網友翻出今年1月播的棒棒堂《來吧哪裡怕》第8集節目，當時六棒和奧運羽球雙打冠軍搭檔李洋、王齊麟一同錄影。棒棒堂成員組由王子和小杰一隊，麟洋配則自成一組，來到「默契大考驗」環節，製作單位出題「最欣賞的啦啦隊成員？」，規則是組員必須一人寫頭一人寫尾完整拼湊出相同答案才算得分，結果王齊麟寫下愛妻「陳詩」；隊友李洋也默契寫下「媛」。

之後鏡頭帶到棒棒堂隊，只見王子的白板上大大寫下「粿」；一旁小杰也毫不猶豫寫「粿」，兩隊輕鬆取得第一勝。事後王子更在IG曬出節目花絮照，當時引來粿粿關注留言寫下「你這答案」，還配上墨鏡表情符號。如今兩人被爆料出軌，該集節目花絮更讓許多網友質疑是否身旁好友早就知情？但都刻意隱瞞范姜彥豐。

