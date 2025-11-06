王子形象重創！經紀公司「火速切割、暫停活動」 經紀人說話了

（記者張芸瑄／綜合報導）藝人王子（邱勝翊）被范姜彥豐指控與妻子粿粿婚外情，遭求償1200萬元。隨後所屬公司喜鵲娛樂於3日宣布全面停工，他也在4日晚間再度發出道歉聲明。不過外傳，喜鵲娛樂高層對事件相當震怒，選擇火速切割並暫停所有演藝工作，讓王子自行面對後果。對此，經紀人出面回應。

圖／所屬公司喜鵲娛樂於3日宣布全面停工。（翻攝 王子IG）

經紀人表示，公司並非「不回應」，先前已正式發布兩則聲明，目前外界傳聞及假消息過多，「若來一個回一個，屬於浪費社會資源」。她強調，公司已暫停藝人所有工作安排，要求王子專心面對、反省，後續事宜則交由律師團隊全權處理。

王子因不倫事件形象重挫，相關活動與代言全數喊停。他4日晚間再度發出道歉聲明，開頭寫道：「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉口。」坦言自己在女方婚姻仍存續期間做出不當行為，並再次向范姜彥豐與粿粿致歉。

他在聲明中透露，事件曝光前便曾親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，且多次商討賠償事宜，從未逃避協商，「每次都是誠心誠意、毫無保留地全力配合」。王子最後表示：「非常對不起，我這份道歉不夠即時。」目前雙方仍在法律程序中。

