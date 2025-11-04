王子律師聲明曝光！揭協商過程 賠償金額未達成共識

[FTNN新聞網]

記者黃鈺晴／綜合報導

藝人王子（邱勝翊）今（4）日深夜透過社群發出聲明二度致歉，同時曬出律師聲明函，內容除了向范姜彥豐與粿粿道歉外，也提到雙方協商失敗，金額未達成共識。

王子深夜二度發聲。（圖／翻攝自王子IG)

王子的律師聲明文中透露，王子期間內不斷向范姜彥豐道歉，「並無神隱、拒不認錯或拒絕協商和解之情事。」而王子也依照范姜彥豐的要求提供了自己過去為家人清償債務之私人財務資料等相關證明，雖雙方一度有望達成和解，「可惜因些微金額差距及給付方式而未能達成共識，我方深感遺憾。」

然而，在事件發生後，網路上陸續流傳出許多不實的謠言，對於王子與其家人受到二度傷害，不亞於事件之本質，「本事件涉及藝人私德而與公共利益無關，望社會大眾及媒體切勿再蓄意傳述不實之言論或有不理性之謾罵，當事人委託之律師團隊也將持續蒐證，捍衛法律規定及社會風氣，請勿以身試法。」

接著，聲明中也提到了范姜彥豐與粿粿的家人，「希望本事件之風波能止步於此，相信這也同時是范姜先生委託律師所發聲明中之共同期盼。」而該事件已佔據過多媒體版面，「事件之前因後果諸多細節，均非局外人所得窺見全貌，盼社會大眾及各方給予當事人理性解決之空間，避免事件之傷害再次擴大。」

王子律師聲明函曝光。（圖／翻攝自王子IG)

王子律師聲明函：

一、謹代當事人邱勝翊先生聲明如附件。

二、本律師全程協助邱先生與范姜先生及其前後委任之兩組不同律師聯繫溝通，期間邱先生對范姜先生指責其行為不當乙節誠心向范姜先先生道歉，並無神隱、拒不認錯或拒絕協商和解之情事。此外，邱先生也依照范姜先生的要求提供了自己過去為家人清償債務之私人財務資料等相關證明，以利雙方評估和解方案：和解方案一度趨近而有成立和解之望，可惜因些微金額差距及給付方式而未能達成共識，我方深感遺憾。

三、本事件發生後，網路上陸續流傳諸多不實言論、圖片、照片或傳言，周刊亦多有不實報導，已涉有誹謗罪並有愈演愈烈之勢，此部分對於各方當事人及其家人造成之二度傷害不亞於事件之本質。當事人邱先生對於不當行為應擔負何種責任交由法院認定、絕不逃避，公眾人物亦非不得評論，然針對上開顯然觸犯法律之不實言論亦不能姑息:本事件涉及藝人私德而與公共利益無關，望社會大眾及媒體切勿再蓄意傳述不實之言論或有不理性之謾罵，當事人委託之律師團隊也將持續蒐證，捍衛法律規定及社會風氣，請勿以身試法。

四、此外，今日之種種將留下數位足跡，勢必對范姜先生及江小姐之未成年子女將來產生不當影響，基於保護當事人及未成年子女之立場，希望本事件之風波能止步於此，相信這也同時是范姜先生委託律師所發聲明中之共同期盼。

五、本事件已估用過多媒體版面及社會資源,相信此並非任何一個當事人所樂見；事件之前因後果諸多細節，均非局外人所得窺見全貌，盼社會大眾及各方給予當事人理性解決之空間，避免事件之傷害再次擴大。聲明人：高鳳英律師

