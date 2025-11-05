王子想分期付違約金 范姜彥豐拒絕選擇毀滅性爆料！律師揭背後真實原因

王子想分期付款違約金。李鍾泉攝

王子（邱勝翊）介入粿粿與范姜彥豐的婚姻當「小王」，二度發聲明致歉，並自爆很有誠意分期付款付賠償金給范姜彥豐，可惜協商破裂。律師王至德在臉書上發文，提出范姜彥豐方面為何拒絕王子分期原因。

王子道歉文中提到與范姜彥豐及「立達徵信社」老闆謝智博協商分期付款，卻沒有共識。謝智博曾在Podcast節目爆料「3方都是藝人」的案件，線索相當明顯就是范姜彥豐與王子、粿粿。謝智博表示，可幫委託人求償對方年薪1倍到1.5倍，這個案件的金額可望高達3000萬，不過若走法律途徑，賠償金可能就只剩5、60萬，差距相當大。

而范姜彥豐方面拒絕王子分期付款，選擇毀滅性爆料，等於未來要走法律途徑，可能也拿不到徵信社原本所說的高額賠償金。對於拒絕原因，王至德發文提到，很常見只繳一、兩期，後面就不繳了的案例。

王至德直言：「和解只是騙你向檢察官表示要原諒他而已，所以律師普遍不建議用分期的方式和解。如果真的一定要分期的時候，律師為了防止上面的情形，都會約定要付清才會向檢察官撤告或表示原諒，想要投機的被告自然就沒辦法得逞了。」

王至德並提到：「另外分期還有小技巧就是可以約定如果有一期沒付的話，後面視同全部到期，就是如果第二期就沒繳錢的話，就可以要求把剩下的一次清償，不可以再分期了。」

而王子提出過往曾幫爸爸還債，王至德也認為：「這在和解中不罕見，主要就是一個賣慘來降低和解金，不要看賣慘可能是個負面名詞，但通常有用，尤其是真的慘的時候。」



