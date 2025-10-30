王子感情時間軸曝！2月與席惟倫同遊日本 半年後爆不倫粿粿

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

范姜彥豐昨（30）日透過影片控訴老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），消息一出瞬間引發熱議。對此，王子也發出聲明道歉，坦承與粿粿「超出朋友應有的界線。」話題延燒後，網友也翻出王子的感情史，且據悉，他在今年2月曾與席惟倫同遊日本。

王子被爆2月與席惟倫同遊日本。（圖／翻攝自席惟倫、粿粿IG）

根據《ETtoday星光雲》報導，有人在日本新潟縣苗場王子大飯店目擊王子、席惟倫、弟弟邱宇辰及另一名女子，一同行至餐廳用餐。而早在2023年，王子與席惟倫就曾被拍到接送互動，讓外界一度以為這段感情有譜。對此，席惟倫經紀人回應，公司不過問藝人私生活。

沒想到事隔數月，王子便被范姜彥豐直指是粿粿婚內出軌的對象。范姜彥豐也在影片中提到，粿粿自3月赴美後態度轉變，表示需要更多個人空間與朋友相處，從晚歸到最後不再回家，讓他感到不知所措，直到看見粿粿與王子出軌的證據，才徹底心碎。如此相近的時間點，也讓外界直呼：「太詭異！」

其實王子出道以來緋聞不斷，對象多是女神級女星，包括楊丞琳、郭雪芙、席惟倫，以及唯一認愛的香港女星鄧麗欣。當年鄧麗欣率先認愛，王子隨後默認，但這段姊弟戀僅維持3年便劃下句點。之後他與郭雪芙合作《山中森林》傳出假戲真做，雙方均否認。接著參加《全明星運動會》時，與小5歲的席惟倫傳出緋聞，曾被拍到約會、看電影，但兩人未公開回應。如今王子又捲入范姜彥豐、粿粿婚變風暴，不僅形象重創，也波及Lollipop棒棒堂的整體演藝發展。





