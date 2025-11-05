王子慘遭經紀公司放生！ 「介入粿粿婚姻、閃兵」連環爆惹怒高層

王子介入粿粿婚姻，重創演藝生涯。翻攝王子臉書



「王子」邱勝翊日前被男星范姜彥豐爆料介入和妻子粿粿的婚姻，王子事發後第一時間坦承越線，粿粿則在沉默數日後拍影片控訴男方問題，不過未受輿論支持。不過據《鏡週刊》調查，早在事件曝光前，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂高層就已知悉此事，並因此震怒，早就放生王子。

根據《鏡週刊》報導，其實在范姜彥豐拍影片爆料前，三方早已協商數月，不過都未取得共識。其中王子持續和范姜彥豐交涉、希望不要讓事情曝光，只是經紀公司「喜鵲娛樂」大為震怒，全程採不介入、不出面的方式，讓王子自己承擔過錯。據了解，喜鵲娛樂之所以會如此火速切割、暫停所有演藝工作，其實是因早就不想理王子了。

王子所屬的喜鵲娛樂在業界聲名響亮，還有個天王蕭敬騰當招牌，不過喜鵲娛樂和王子雙方其實沒什麼淵源，據悉當初是王子主動求靠山，希望能夠加入旗下，不過王子近期接連犯下閃兵、當小王兩大錯，也讓經紀公司再也無法容忍，決定火速切割，放生王子自己收拾殘局。

