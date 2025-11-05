王子慘遭經紀公司放生！ 「介入粿粿婚姻、閃兵」連環爆惹怒高層
「王子」邱勝翊日前被男星范姜彥豐爆料介入和妻子粿粿的婚姻，王子事發後第一時間坦承越線，粿粿則在沉默數日後拍影片控訴男方問題，不過未受輿論支持。不過據《鏡週刊》調查，早在事件曝光前，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂高層就已知悉此事，並因此震怒，早就放生王子。
根據《鏡週刊》報導，其實在范姜彥豐拍影片爆料前，三方早已協商數月，不過都未取得共識。其中王子持續和范姜彥豐交涉、希望不要讓事情曝光，只是經紀公司「喜鵲娛樂」大為震怒，全程採不介入、不出面的方式，讓王子自己承擔過錯。據了解，喜鵲娛樂之所以會如此火速切割、暫停所有演藝工作，其實是因早就不想理王子了。
王子所屬的喜鵲娛樂在業界聲名響亮，還有個天王蕭敬騰當招牌，不過喜鵲娛樂和王子雙方其實沒什麼淵源，據悉當初是王子主動求靠山，希望能夠加入旗下，不過王子近期接連犯下閃兵、當小王兩大錯，也讓經紀公司再也無法容忍，決定火速切割，放生王子自己收拾殘局。
更多太報報導
完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑
政大政治系邀黃國昌講座「開放QA」 遭灌爆留言「會被嗆白癡問題嗎？」
與謝侑芯過夜...黃明志持2包毒品想逃！「稀疏光頭+鬍渣」遭逮照曝光
其他人也在看
豬瘟衝擊…北部知名魯肉飯「改素肉」苦撐！饕客開箱氣壞：太騙了吧
受非洲豬瘟影響，為了防疫禁宰禁運期間，衝擊豬肉市場，不少販售仰賴豬肉產品的店家，這段期間，幾乎休息或停賣相關食品；未料，近日有網友爆料，新北市三重區某知名魯肉飯，未告知消費者，改以「素肉」替代，直呼被詐騙，貼文也引起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
「橘貓變身會走路的雞腿！」網笑翻：功夫了得
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導當橘貓遇上鏡頭，竟意外變成「會走路的大雞腿」！近日，一段可愛的畫面在社群軟體上瘋傳，吸引上萬人點閱觀看，還有網...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
貓怎麼一動也不動？ 男友首次進女友房間驚見「標本貓」嚇傻
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導交往1年卻從沒踏進對方房間，你會懷疑他在隱瞞什麼嗎？近日，一名男網友在Dcard發文分享，他趁著女友回南部，代收包裹...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
【換日線科技】小心！你可能得了「AI 精神病」？
近來國際媒體與心理學研究陸續出現一個新詞──「AI 精神病」（AI Psychosis）。 這雖然還不是正式的精神醫學診斷，卻是一種值得被重視的心理現象：當人們長時間與 AI 聊天機器人互動後，真實與虛構的界線可能漸漸變得模糊，甚至出現妄想或幻覺。換日線Crossing ・ 5 小時前
吃澱粉居然不會胖！醫師揭密「3招正確吃澱粉」實測瘦了20公斤、體脂肪還減13％！
你是不是也因為怕胖而不敢吃飯、麵？減重醫師蕭捷健直言：「不是吃澱粉會胖，而是你吃錯時間、選錯種類！」更在Youtube頻道上大方分享了有學員依照3大原則吃澱粉，一樣瘦20公斤、體脂降13％，關鍵不是餓女人我最大 ・ 4 小時前
火鍋控必收！蘆洲高評價石頭火鍋，桌邊爆炒儀式感滿分，不用跑台北就吃得到
鄰近台北小巨蛋的石石鍋創，擁有高超的評價，3千多則評論，高達4.8分，許多網友推薦的台北好吃石頭火鍋，石石鍋創在蘆洲也有據點，三蘆的鄉親不必跑到台北市就有好吃的石頭火鍋。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 11 小時前
非洲豬瘟案場擅自清消 台中市政府懲處：重大錯誤 考績處分
台中梧棲一處養豬場的病死豬10月21日檢出非洲豬瘟陽性反應，確診為台灣首例。國軍在台中案場清消後，台中市政府人員在未告知下又擅自清消案場；台中市政府今天還原案發時間序，並認定為重大錯誤，已送考績委員會進行相關懲處。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
陳嘉宏專欄：黃國昌應該知道自己的麻煩大了
黃國昌說，他揭弊從不收受任何好處。黃國昌這些年來是不是在「揭弊」？恐怕是言人人殊；但即使是所謂的「不收受任何好處」，也得重新定義清楚。法律上的「好處」，從不只是一布袋的現金或銀行帳戶結餘多一個零而已，而是可以用各種不同的型式包裝出現。例如像黃國昌的政治盟友前立委徐永明收賄案，其中的賄款200萬元根本沒進到徐本人的口袋，而是期約欲匯入時代力量的政治獻金專戶，徐就因此被判刑7年4個月。身為法學博士的黃國昌少來明白人裝糊塗答非所問。鏡報 ・ 5 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
【本日焦點】台肥董座張滄郎出線 吳音寧任董事／案場擅自清消「重大錯誤」中市府懲處／黃明志涉謀殺失聯 大馬警發通緝令
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.台肥董座張滄郎出線 吳音寧任董事 2.案場擅自清消「重大錯誤」中市府懲處 3.謝侑芯猝逝變謀殺 大馬警將逮捕黃明志 4.星巴克售中國門市 1236億元成交 5.非洲豬瘟案 豬農父子遭羈押禁見Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 18 小時前
青鳥男神涉毒捲網紅命案 我國官方遭疑冷處理
據悉，謝侑芯家屬委託律師赴馬國處理司法程序與後事，其經紀人也透過關係找人至當地了解案情，我外館均提供必要協助。相比網路批評黃明志的聲浪不斷，我官方卻沒隻字片語，雖說案件仍在偵辦，但仍讓人質疑與黃的政治立場有關。2020年震驚全國的馬國女大生命案，被害人在台南...CTWANT ・ 5 小時前
怒嗆范姜彥豐「吃軟飯裝大男人」！粿粿哥身分被起底竟是「男團成員」
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴老婆粿粿和王子邱勝翊婚內出軌，且手中握有明確證據，而粿粿則用17分鐘長片回應，反咬男方要求1200萬元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！協商欲分期付款遭拒 聲明10字惹怒網：人夫只會更火
范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網友看完聲明後，見到這一句「會與粿粿共同誠實⾯對」，再次湧入IG洗版留言：「如果我是配偶，我只會更火耶」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
傳說中的那張卡！陳偉殷獲MLB終身通行證 全台僅兩張
（記者許皓庭／綜合報導）旅美左投陳偉殷再添職棒生涯新里程碑！他昨（3）日在臉書公開一段開箱影片，分享自己收到美 […]引新聞 ・ 23 小時前
移除綠鬣蜥控數量！ 彰縣府：個體趨小族群控制見成效
彰化縣 / 綜合報導 外來種綠鬣蜥入侵台灣，啃食農作物，在南部造成嚴重農損，也對本土生態平衡構成威脅！目前各地方政府，都透過移除獎勵的方式來控制數量；像是彰化縣從8年前，就在芳苑工業區的二林溪邊發現綠鬣蜥出沒，立刻委託野鳥學會，長期追蹤當地的綠鬣蜥，也聘請獵人幫忙！去年移除超過4000隻，而且從捕獲的個體越來越小，明顯發現族群已經控制、沒有蔓延。綠鬣蜥大街趴趴走，繁殖力強又沒天敵，造成台灣生態危害，南部更是經常出現巨型綠鬣蜥嚇壞人，各地政府編列預算，積極移除但上半年台南議員在車底下，捕捉到的大約100公分，再往南走高雄澄清湖步道，捕捉到170公分，跟一般成年男子差不多高，屏東目前最長的綠鬣蜥，更是有186公分。彰化8年前發現綠鬣蜥，當時全年才移除27隻，直到去年移除了4500多隻，體型超過30公分的越來越少，移除成效顯著。彰化縣林務暨野生動物保護科長蘇啟懷說：「透過彰化野鳥協會以及獵人團隊，進行精準捕抓，個體大小超過30公分的數量明顯減少，代表族群適度的控制，沒有大量的蔓延開來。」綠鬣蜥族群南從屏東逐漸往北到彰化台中，一般民眾圍捕量有限，原住民獵人加入執行，彰化縣林務暨野生動物保護科長蘇啟懷說：「一般人要去捕抓要用套索，效率比較低，獵人他們合法擁有獵槍，移除的效率提高很多。」雖然排水道護岸都用水泥，或是工廠邊很難靠近，但經驗累積成效越來越好，如果民眾發現綠鬣蜥出沒，建議先拍照不要動手抓，避免驚擾綠鬣蜥四處流竄，通報農業處或協會執行捕捉。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
最新》房貸壓力像修仙 半數上班族六成薪繳房貸
你是買房族嗎，薪水有幾成拿來繳房貸呢，最新人力銀行調查，有超過半數上班族，薪水的六成都拿來繳房貸。更多資訊， #買房族#房貸#人力銀行調查東森新聞影音 ・ 15 小時前
鄭麗文稱國防預算太多！蔡正元怒嗆「大嘴巴」 蕭旭岑：他在激勵國民黨
國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上，引發前立委蔡正元痛批「嘴巴那麼大幹什麼？」對此，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）表示，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定與台灣安全。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
政府砸442億推無人載具國家隊 軍工股強漲
[NOWnews今日新聞]行政院日前正式拍板「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計投入高達442億元經費，軍工股再度吸引買盤進駐，雷虎今（3）日開盤急拉漲停，台船、漢翔、龍德造船、長榮航太、寶一也全數強...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中職》彭政閔、林振賢分別領軍台灣山林、台灣海洋 兩隊名單出爐點燃冬盟棒球熱
2025亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日熱血開打，台、日、韓三國齊聚一堂，掀起冬季最受矚目的棒球熱潮。今年共有五支球隊參戰，台灣隊再度由中職六隊兵分兩路，分別組成台灣山林隊與台灣海洋隊，兩隊參賽名單正式揭曉，多位新生代好手整裝待發，期盼透過實戰磨練自我，並將冬盟榮耀留在台灣。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
台肥董事會通過總經理張滄郎接任董事長 吳音寧擔任董事
台肥公司今天（4日）召開董事會，推選通過由總經理張滄郎接任董事長並正式上任。外傳將接任董事長的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事。張滄郎在董事會表示，感謝前董事長李孫榮奠定「乾淨能源第5大事業」方向，並推動工廠安全健診與節能減碳措施，他上任後持續深化努力。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前