王子成小王道歉范姜彥豐！律師怒批外遇男通病「這點最可惡」

范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自范姜彥豐、粿粿IG）

范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌，對象竟是藝人王子（邱勝翊），事件延燒至今仍未平息。對此，律師李怡貞發文直指王子「最可惡的地方」，認為他一邊和男方稱兄道弟，另一邊卻與對方的妻子關係越界，還拿「工作」當擋箭牌。

李怡貞分析，外遇者常以「談公事」為由掩飾不軌，「無辜的配偶若提出質疑，反而會被說疑神疑鬼、沒事找事。」李怡貞痛批：「自己的錯，卻想盡辦法甩鍋，接著再要求空間，最後理直氣壯提離婚。」

王子二度發出聲明，對插足范姜彥豐和粿粿婚姻道歉。（圖／翻攝自王子邱勝翊臉書）

直言會搞外遇的人本質都很自私，「風頭過了，又能照樣耍帥當一尾活龍。」而王子4日晚間也二度貼出道歉文，認了他付不出賠償金額，希望分期慢慢償還，表示會與粿粿共同面對。

