王子成小王！772字「二度道歉范姜彥豐」律師揭5細節：很有誠意

記者林汝珊／台北報導

王子介入粿粿與范姜彥豐婚姻。（圖／翻攝自王子IG）

范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌，對象竟是藝人王子（邱勝翊），事件延燒至今仍未平息。王子3日由經紀公司表示「暫時停止演藝工作」，4日晚間二度貼出道歉文，認了他付不出賠償金額，希望分期慢慢償還，表示會與粿粿共同面對。

王子二度向范姜彥豐道歉。（圖／翻攝自王子IG）

律師李怡貞在臉書發文點評，直言王子的道歉「相當有誠意」，認為他並未使用任何酸言或推託之詞，也沒有選擇沉默或以反告方式脫罪，「能這麼快出面道歉，而且還是第二次，真的少見。」

更指出，王子並未像部分藝人一樣拿流量博版面或扭曲焦點，「聲明中我也沒有看到任何暗藏的酸語當利器，沒有龜縮好一陣子，沒有反告原配妨害名譽，沒有說是被騙被勾引，沒有用公眾人物的流量繼續豁出去」，直言：「這個精神蠻值得讚賞，希望未來公眾人物若身陷類似風波，都能比照辦理。」

